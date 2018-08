Fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 24 agosto

Firenze.Fiaccolata in memoria di Ciatti : 92.30 A un anno dal pestaggio a morte di Niccolò Ciatti, ucciso in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, nella serata appena trascorsa, a Scandicci (Firenze), si è tenuta una messa e una fiaccolata per ricordarlo e chiedere giustizia. Con i familiari del 22enne, circa 300persone, parte di una comunità che non si rassegna a questa morte prematura. Dopo la fiaccolata, delle lanterne sono state lanciate in cielo "verso Niccolp".