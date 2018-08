FESTIVAL DI VENEZIA 2018 Le star attese da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal

Benedict Cumberbatch in Italia per il FESTIVAL di Venezia 2018? Un indizio fa pensare alla sua presenza : Benedict Cumberbatch in Italia? Stando a un indizio emerso online, l'attore di Sherlock e Doctor Strange dovrebbe presenziare alla 75esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. L'ipotesi è ancora da confermare, ed è emersa online solo qualche ora fa, creando grande panico tra i suoi fan. A dare l'annuncio, l'account ufficiale di Jaeger-LeCoultre, brand di orologi di cui Benedict Cumberbatch è testimonial. Al momento dalla pagina web della ...

Mattarella non va al FESTIVAL Venezia : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà presente a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gala inaugurale del festival del cinema. In segno di lutto, ...

Mattarella per lutto non partecipa a FESTIVAL Cinema Venezia : Roma, 22 ago., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in segno di lutto per quanto accaduto a Genova e al Parco del Pollino non sarà presente alla inaugurazione del Festival ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker FESTIVAL : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

Le date del FESTIVAL del Cinema di Venezia 2018 - Junglam : La stampa e gli addetti ai lavori possono accreditarsi sempre tramite il sito ufficiale per accedere agli spettacoli loro riservati. Ospiti e red carpet Durante questi undici giorni di rassegna ...

Venezia 75 : una mostra al Lido celebra il FESTIVAL di cinema più antico al mondo : ... filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull'intera storia della mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia , che è il più antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al ...

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro : FESTIVAL di VENEZIA 2018, i film da non perdere e i favoriti per la vittoria da The Favourite di Yorgos Lanthimos a Suspiria rivistato da Guadagnino.

FESTIVAL Show a Bibione (Venezia) con Fabrizio Moro - Nesli e Bernabei : ospiti e diretta streaming : Festival Show a Bibione (Venezia) stasera, giovedì 9 agosto. La tournée itinerante estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Bibione oggi per una nuova serata all'insegna della musica. Sul palco sono attesi alcuni degli artisti italiani più suonati in radio questa estate. Con loro anche l'internazionale Mihail che presenterà il tormentone Who You Are. Il cast di Festival Show a Bibione prevede la presenza di Nesli e ...

Mò Vi Mento Lira di Achille - il nuovo film di Francesco Gagliardi andrà al FESTIVAL di Venezia fuori concorso. : Il mondo del cinema riunito a Venezia in occasione della 75° Mostra internazionale d'Arte cinematografica, è curioso di conoscere la nuova opera filmica realizzata dalla società di produzione di Roma Fg ...

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film (titoli - trama e trailer) in gara per il Leone d'oro : FESTIVAL di VENEZIA 2018: i film in gara con trailer e trama. Sono ventuno i titoli presenti nel concorso principale della Mostra d'arte cinematografica.

FESTIVAL di Venezia 2018 - i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles – che segnano l’inizio della decadenza di Cannes : Mentre Alberto Barbera presentava alla stampa la line up del Festival di Venezia 2018, nelle caselle di posta degli addetti ai lavori è arrivata la mail di Netflix. “Netflix alla 75esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia”. Sei titoli sei, tra Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti. E già questa sarebbe una notizia. Visto che al Festival di Cannes 2018 Netflix non ci era nemmeno andata. Anzi, ha proprio ritirato le cinque ...

Venezia - non è un FESTIVAL per donne : Un paio di giorni fa, durante la conferenza stampa tenuta a Roma, il direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha presentato tutti i film che vedremo al prossimo Festival, in tutte le sezioni: Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti e Sconfini (come è stato rinominato quello che fino all’anno scorso era il cinema del giardino). Per chi come me vive di cinema, momenti come questi sono un misto d’eccitazione e ...