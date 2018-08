Ferrovie - sciopero Ferrovieri SNCF confermato per il 5 ototbre dopo flop trattative : sciopero dei Ferrovieri della compagnia francese SNCF confermato per il 5 ottobre , dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, rinnovato ai dipendenti francesi e non ...

Ferrovie : venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia. scatta alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di