Ferrari omaggia vittime di Genova | “Nei nostri cuori” Messaggio sulle livree e una

Marchionne in gravi condizioni – La stampa straniera omaggia l’ex presidente Ferrari : La stampa mondiale omaggia Sergio Marchionne, ricoverato in gravi condizioni Clima teso in casa FCA: John Elkann ha dovuto convocare una riunione d’urgenza dei Cda per decidere come sostituire Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari non potrà più tornare a lavorare, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, dunque è stato rimpiazzato da Manley nel ruolo di ad FCA e da Elkann nel ruolo di presidente ...