Ferrara | chiuso Ponte Nuovo a Cento | è in condizioni critiche

meteoweb.eu

: Da quando hanno chiuso il ponte per manutenzione, mi mancano i viaggi in macchina al ritorno da Ferrara, in solitar… - lapieppy : Da quando hanno chiuso il ponte per manutenzione, mi mancano i viaggi in macchina al ritorno da Ferrara, in solitar… - CalzolariG : @PLRomaCapitale @EnricoStefano @Paolo__Ferrara @LindaMeleo oggi muro torto chiuso.stamattina e pomeriggio non lo sc… - news_ferrara : Ponte sul Po chiuso ai mezzi pesanti anche dopo la riapertura? – VIDEO -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il Comune di), d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di, Fabrizio Toselli, ha disposto, attraverso un’ordinanza urgente, “la chiusura alla circolazione deldi collegamento frae Pieve diin via Bologna, cogestito da Comune e Città metropolitana”. “Un provvedimento – spiegano in una nota congiunta Toselli e il consigliere delegato della Città metropolitana Marco Monesi – assunto in via precauzionale quando abbiamo ricevuto l’esito degli approfondimenti, che hanno documentato come la struttura non sia in un buono stato di conservazione”. “Pur consapevole dei disagi che inevitabilmente ci troveremo ad affrontare – sottolineano – questa decisione è stata dettata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza dei fruitori del ...