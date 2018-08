Fed | tassi e dollaro | i mercati aspettano Powell

Nuovi monopoli - tassi e indipendenza della Banca centrale : tutti gli interrogativi della Fed a Jackson Hole : Erano forse centocinquanta, tra speaker e invitati, gli esponenti delle banche centrali, gli esperti e gli accademici che hanno aperto ieri sera il Simposio annuale di Jackson Hole della Federal Reserve con una cena di benvenuto all'ombra delle montagna del parco nazionale del Gran Teton. In un'atmosfera affabile che tradisce un'agenda carica di temi e interrogativi cruciali...

Fed avanti tutta con il rialzo dei tassi ma preoccupa guerra commerciale : Questo, in estrema sintesi, quanto emerso nei Verbali dell' ultima riunione del Federal Open Market Committee , FOMC, , il braccio operativo della Banca Centrale più potente del mondo, tenutasi lo ...

Minute Fed : previsti nuovi rialzi tassi - anche se rischi al ribasso da commercio e mercati emergenti : Rese note le Minute della Federal Reserve relative alla riunione dello scorso 1° agosto. Dai verbali risulta che diversi membri del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - hanno notato che ...

Fed pronta ad alzare i tassi ma le tensioni commerciali sono un rischio : Dalle montagne del Wyoming, il successore di Yellen terrà un discorso intitolato "Politica monetaria in un'economia in cambiamento". Poi in autunno Powell discuterà con il suo staff il prossimo "...

Fed al test di indipendenza - Trump contro il rialzo dei tassi - Corriere della Sera - : Da venerdì a domenica, si terrà a Jackson Hole, Wyoming, il simposio annuale dei banchieri centrali di tutto il mondo. Probabilmente quella sarà l'occasione per riuscire a decrittare i segnali da ...

Trump scontento di aumento tassi Fed - poca fiducia in colloqui con... : Il presidente ha aggiunto che la banca centrale dovrebbe far di più per aiutarlo a far crescere l'economia.

Trump ancora contro la Fed : Il rialzo dei tassi frena l'economia : Ma la politica del graduale rialzo dei tassi tanto cara a Powell non va giù al tycoon, ritienuta frenante per l'economia in un periodo di forte crescita economica ed accomodante verso le monete più "...

Trump contro rialzo tassi Fed : 'si rischia di frenare l'economia' : Il timore di Trump è che un aumento del costo del denaro finisca per rallentare l'espansione dell'economia Usa . Dalla prima lettura diffusa dal dipartimento al Commercio il 27 luglio scorso, era ...

Fed - Wsj : Trump critica in privato i rialzi dei tassi : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a lamentarsi del fatto che la Federal Reserve sta alzando i tassi. Il suo timore è che così facendo l'espansione ...

Fed - Barkin : 'tassi interesse tornino a livelli di normalità' : La crescita solida, il basso tasso di disoccupazione e l'inflazione che si aggira attorno al 2% su base annua sono tutti fattori che avallano un ritorno dei tassi di interesse degli Stati Uniti a ...

Barkin - Fed : tassi devono salire a livelli normali : "Quando l'economia richiede di tornare ai livelli normali, alle condizioni che ho appena descritto, dovremmo seguire". "Più le prospettive di crescita sono elevate, maggiore deve essere il tasso di ...

Outlook Fed dopo annuncio tassi. Parlano strategist Lazard e State Street : Ronald Temple, Co-Head of Multi-Asset e Head of US Equities presso Lazard Asset Management, commenta la decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi Usa nel range compreso tra l'1,75% ...