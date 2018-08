Fed | Powell | l' aumento dei tassi sarà graduale ma continuerà

Fed : Powell - avanti graduale rialzi tassi : "L'economia è forte, l'inflazione è vicina al target del 2% e molti di coloro che vogliono un lavoro lo trovano": la Fed "guarda ai dati" per decidere una politica monetaria che può sostenere la ...

Arriva il "whatever it takes" di Jerome Powell (Fed) per domare l'inflazione : Quando la pronunciò Mario Draghi fece storia, perché ebbe un effetto balsamico per i mercati finanziari spaventati per il futuro dell'Europa e dell'euro. Oggi che a pronunciare il "whatever it takes" è Jerome Powell al suo primo appuntamento a Jackson Hole il contesto è completamente diverso, ma l'impegno è altrettanto solenne: la Fed è pronta a fare tutto quello che serve se l'inflazione si ...

Fed - Powell : rialzo graduale dei tassi resta appropriato : New York, 24 ago., askanews, - 'Ci sono buone ragioni per credere che l'economia statunitense continuerà a essere forte'. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, al debutto al summit annuale di Jackson Hole, in Wyoming, Stati Uniti. Nel suo discorso, ...

Fed - Powell : rialzo graduale dei tassi resta appropriato : New York, 24 ago., askanews, - "Ci sono buone ragioni per credere che l'economia statunitense continuerà a essere forte". Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, al debutto al summit annuale di Jackson Hole, in Wyoming, Stati Uniti.Nel suo discorso, ...

Fed - tassi e dollaro : i mercati aspettano Powell : ... anche se non dovesse vincere nemmeno una partita, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tra le small cap, Safilo +3,3%, Juventus +5%.

Trump contro Powell. Critica strette monetarie - 'Fed dovrebbe fare ciò che è bene per l'economia' : "Dovrei essere un po' aiutato dalla Fed". Così il presidente americano Donald Trump ha ribadito di non essere d'accordo con la politica monetaria che la Federal Reserve di Jerome Powell sta ...

Mnuchin : fiducia in Powell - sostengo indipendenza Fed : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Powell : la Fed punta all'aumento graduale dei tassi almeno "per il momento" : La posizione ricalca l'intervento al Senato dove il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA. Rispetto a ieri, Powell ha aggiunto "per il momento", enfatizzando che le ...

Powell : la Fed punta all'aumento graduale dei tassi almeno "per il momento" : La posizione ricalca l'intervento al Senato dove il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA. Rispetto a ieri, Powell ha aggiunto "per il momento", enfatizzando che le ...

Powell - Fed : riduzione bilancio richiederà 3-4 anni : Eppure, ha ammesso che la battaglia commerciale sia un territorio inesplorato e un eventuale escalation su scala globale del protezionismo potrebbe danneggiare l'economia Usa. Con riferimento al ...

Borse europee positive. Effetto Powell - Fed - : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.? Sul ...

Borse europee positive. Effetto Powell - Fed - : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.? Sul ...

Powell (Fed) : crescita Usa solida - aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

Powell - Fed - : crescita solida per economia Usa ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome