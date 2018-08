F1 | la Force India può correre | ma riparte da zero

F1 - Force India in pista - ma con punti azzerati : SPA - Tutte le scuderie saranno regolarmente al via in Belgio. Allarme rientrato quindi anche per la Force India, che potrà schierare le su vetture a Spa. Il team però avrà una nuova denominazione, ...

F1 – Force India a rischio in Belgio? Finalmente la decisione finale : La Force India conosce Finalmente il suo destino? Il team potrà gareggiare sul circuito di Spa-Francorchamps? La Force India sta vivendo un momento davvero complicato e duro: il team ha di recente cambiato proprietario, passando dalle mani di Mallya a quelle di Lawrence Stroll. Questo passaggio ha costretto il padre di Lance Stroll anche a cambiare nome: la squadra ‘rosa’ da Sahara Force India F1 Team è diventata adesso Racing ...

Formula 1 - La Force India riparte da zero : La Force India cambia proprietà e nome: su approvazione della Federazione, potrà partecipare al resto del Mondiale 2018 di Formula 1, ma perderà tutti i punti conquistati finora nella classifica costruttori.La fine è un nuovo inizio. Lo scorso 16 agosto, una cordata di imprenditori con a capo Lawrance Stroll ha acquistato il team anglo-Indiano, che pochi giorni prima era stato sottoposto in amministrazione controllata a causa dei troppi debiti ...

Force India addio : arriva la Racing Point : Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India, entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile, Fia, ha accolto la richiesta ...

F1 : Force India addio - ecco Racing Point : ANSA, - ROMA, 23 AGO - Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India, entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile, Fia, ha ...

F1 - GP Belgio 2018 : la Force India sarà al via con Perez e Ocon - ma i punti Costruttori verranno azzerati : La Force India parteciperà regolarmente al GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, la cordata guidata da Lawrence Stroll è riuscita a sistemare gli ultimi dettagli burocratici e prenderà parte al fine settimana di gare con il nome di Racing Point Force India. Trattandosi formalmente di un nuovo team, i punti della classifica Costruttori verranno azzerati. Infatti la Sahara Force India ...

Formula 1 - GP Belgio : la Force India correrà a Spa con il nuovo sponsor - azzerati tutti i punti : La Fédération Internationale de l'Automobile , FIA, ha accettato oggi, il 23 agosto, l'ingresso a metà stagione di Racing Point Force India con effetto immediato sul campionato mondiale FIA di Formula ...

GP Belgio - Bob Fernley lascia la Force India : in dubbio la presenza in pista : Si complica ulteriormente la situazione legata alla Force India. Secondo quanto riportato da Sky Sports, Bob Fernley ha deciso di lasciare la scuderia con effetto immediato, dopo l'acquisizione da ...

F1 - GP Belgio 2018 : a rischio la partecipazione della Force India? : La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo ...

Belgio a rischio per la Force India : La Force India potrebbe non avere il permesso di correre nel GP del Belgio, a meno che alcuni problemi legali vengano chiariti. La Force India Forms One Team Limited (reg. no. 02417588) è entrata in amministrazione controllata prima del GP di Ungheria dopo che un’azienda legata a Sergio Perez ha risolto il problema dei debiti2017 […] L'articolo Belgio a rischio per la Force India sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Problemi in casa Force India! Nel mirino l’equità del passaggio al consorzio guidato da Lawrence Stroll : Il passaggio della Force India nelle mani del consorzio di Lawrence Stroll finisce nel mirino di un’azienda russa: accuse di inequità nel processo di transizione La nuova era in casa Force India, quella targata Lawrence Stroll, padre dell’attuale pilota della Williams Martini Racing Lance, non sembra essere nata nel migliore dei modi. Di roseo infatti c’è solo il colore della macchina, diversi dubbi offuscano il futuro ...

F1 - Perez : «Per la Force India ho rifiutato la Renault» : TORINO - Sergio Perez parla del proprio futuro in Formula 1, avvicinandosi al rinnovo con la scuderia con cui corre dal 2014: 'Quando non si ha alcuna opportunità in Ferrari o Mercedes penso che la ...

Stroll guida la cordata che salva la Force India : La Force India è stata salvata da una cordata guidata da Lawrence Stroll, il miliardario padre del pilota della Williams Lance Stroll. Secondo i media canadesi, tra cui Montreal Gazette, TSN, QMI Agency, il consorzio ha raggiunto un accordo definitivo con gli amministratori del team di Silverstone. La Force India adesso uscirà dall’amministrazione controllata e […] L'articolo Stroll guida la cordata che salva la Force India sembra ...

Formula 1 - Force India rilevata dal padre di Stroll e altri imprenditori : il team è salvo : La notizia circolava gia' da un po' di tempo, ma proprio oggi è arrivata l'ufficialita': la Force India cambia proprieta', passando dall'imprenditore Indiano Vijay Mallya che in questi ultimi anni ha avuto grossi problemi con la giustizia ad un'ampia cordata di investitori capeggiati da Lawrence Stroll, padre di Lance, giovane pilota canadese della Williams. Oberata di debiti, alla fine di luglio, in to ad una sentenza emessa dall'Alta Corte di ...