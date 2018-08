F1 | Gp di Spa | Vettel favorito sia in gara che in qualifica

Formula 1 - GP Belgio : riparte la sfida Ferrari-Mercedes a Spa. Vettel ci crede : Dopo tante chiacchiere finalmente la pista tornerà a parlare e a riaccendere la sfida mondiale che in questa pausa estiva è stata messa un po' all'angolo dalle notizie di mercato. Tornati dalle ...

A Spa torna lo spettacolo della F1 - Vettel motivato : “importante ricaricare le batterie - ma adesso…” : Sebastian Vettel pronto a tornare in pista dopo quasi un mese lontano dalla pista: le parole del ferrarista a Spa Francorchamps Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel serve il riscatto a Spa-Francorchamps. E’ necessario invertire il trend : L’attesa sta per finire ed il rombo dei motori è pronto a far visita nel prossimo weekend. Il Mondiale 2018 di Formula Uno riprende e la saga “Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton” tornerà in scena da dove l’avevamo lasciata in Ungheria: il successo del britannico, che ha concesso il bis dopo la rocambolesca vittoria in Germania, ed un Seb che per tanti motivi deve mangiarsi le mani per quello che avrebbe potuto essere e ...

F1 - la Ferrari affila gli artigli in vista del Gp di Spa : quante novità previste sulle monoposto di Vettel e Raikkonen : I tecnici del Cavallino stanno lavorando in questa sosta estiva per migliorare le prestazioni delle monoposto di Vettel e Raikkonen Una settima ancora e poi sarà di nuovo Formula 1, sosta estiva alle spalle e scuderie pronte a tornare in pista con l’obiettivo di raggiungere i propri obiettivi stagionali. Photo4/LaPresse La Ferrari corre veloce, anche per il fatto di dover recuperare terreno dalla Mercedes, riuscita a vincere con ...

F1 – Da secondo a quarto in un attimo - Bottas polemico dopo i due incidenti all’Hungaroring : “Vettel non mi ha dato Spazio” : Valtteri Bottas dice la sua sugli incidenti di cui si è reso protagonista prima con Vettel e poi con Ricciardo, durante gli ultimi giri del Gp d’Ungheria Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo dell’Hungaroring. Dietro i ...

F1 – Hockenheim è ormai alle Spalle - Vettel favorito all’Hungaroring : le quote : Tutto pronto all’Hungaroring per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1: i bookmakers danno Vettel favorito Un banalissimo errore a Hockenheim gli è costato la vittoria del Gp e la testa della classifica mondiale. Il calendario della Formula 1, però, corre in aiuto di Sebastian Vettel. Domenica c’è il Gran Premio di Ungheria: la conformazione del tracciato dell’Hungaroring e il clima di solito torrido sono ...

F1 – Vettel Spaventa i fan durante le Fp3 - Seb si ferma per il mal di collo : le sue condizioni : Sebastian Vettel si ferma durante le terze prove libere sul circuito di Silverstone a causa di un fastidio al collo, ecco cosa è successo al pilota della Ferrari Sebastian Vettel, che ha segnato il quarto tempo più veloce durante le Fp3 sul circuito di Silverstone, ha dovuto far ricorso al suo fisioterapista per un forte mal di collo avvertito nella sessione mattutina di prove. Il tedesco della Ferrari si è visto, nel bel mezzo delle ...

F1 - Vettel Spaventa le Mercedes e promette battaglia : “proveremo a uccidere la loro magia qui a Silverstone” : Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti oggi a Silverstone, sottolineando come sia felice delle risposte della propria monoposto Il più veloce sia sul passo gara che nella simulazione di qualifica, giornata davvero positiva per Sebastian Vettel a Silverstone. Il pilota tedesco ha chiuso davanti a tutti, dimostrando di poter dire la propria anche in ottica gara, su un circuito che storicamente non aiuta le macchine ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. I tempi sul giro. Sebastian Vettel davanti a tutti - Mercedes alle Spalle! : Sebastian Vettel ha ruggito nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è riuscito a dare una sonora risposta sul circuito di Silverstone e ha firmato il miglior tempo, un interessante 1:27.552 con cui ha messo in coda le favorite Mercedes, attardate rispettivamente di due e quattro decimi con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto tempo per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, più ...

F1 - sorpasso pazzesco di Vettel su Hamilton : Spallata prepotente del tedesco al britannico [VIDEO] : Il pilota tedesco si prende di prepotenza la posizione su Lewis Hamilton, un sorpasso assurdo del ferrarista Un sorpasso pazzesco, una manovra assurda di Sebastian Vettel che si sbarazza nientemeno di Lewis Hamilton con una manovra da campione. Il driver della Ferrari si prende tutto l’interno e sbatte all’esterno il campione del mondo in carica, spingendolo alle proprie spalle e guadagnando punti importanti in ottica Mondiale. ...

F1 - Bottas non le manda a dire a Vettel : “ho frenato tardi ma gli ho lasciato lo Spazio per non colpirmi” : Il pilota finlandese ha parlato dell’incidente con Vettel avvenuto al via, spiegando il suo punto di vista sulla vicenda Il più arrabbiato della giornata non può che essere Valtteri Bottas, colpito da Vettel al via e costretto ad una gara di rimonta conclusa al settimo posto. Photo4 / LaPresse Un contatto, quello con il tedesco della Ferrari, che ha causato anche un danno al fondo della Mercedes del finlandese, che non è riuscito più a ...