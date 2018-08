F1 Gp Belgio – Raikkonen il più veloce | ma resta ‘Iceman’ nel post Fp2 | “pole position?

Gp del Belgio - Raikkonen sfreccia nelle seconde libere. Hamilton secondo - Vettel quinto - Bottas penalizzato : È la Ferrari di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde libere del Gran Premio del Belgio. Il pilota finlandese ha segnato il miglior tempo in 1'43'355 davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton, 1'43'...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

F1 Belgio - Libere 1 : comanda Vettel - Raikkonen è 4° : SPA - Nella prima sessione di prove Libere sul mitico circuito di Spa Sebastian Vettel mette tutti in riga alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva. Il tedesco ha fatto segnare il tempo di 1'44"...

Kimi Raikkonen - GP Belgio : “Bello tornare dopo un po’ di riposo - le vacanze non durano mai abbastanza” : Kimi Raikkonen ama particolarmente il circuito di Spa-Francorchamps dove nel weekend si correrà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il Circus torna a essere protagonista dopo le vacanze estive, i piloti hanno potuto ricaricare le pile e tutti sono particolarmente motivati a fare bene sul tracciato delle Ardenne, in particolar modo il finlandese che oggi ha parlato durante la diretta sulla pagina Facebook della Ferrari: “Le ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel e Raikkonen rispondono ai tifosi live su Facebook. 'Batterie ricaricate' : Attenti a quei due: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La super coppia della Ferrari, impegnata nel GP del Belgio a Spa-Francorchamps, ha risposto in diretta alle domande dei tifosi sulla pagina ...

F1 Belgio - Raikkonen : «Non c'è altra curva al mondo come l'Eau Rouge» : SPA - Kimi Raikkonen ha provato a descrivere una delle piste storiche del Mondiale di Formula 1: quella di Spa. ' La pausa estiva è finita, si torna al lavoro per un classico della Formula 1 '. Con ...

F1 Belgio - Raikkonen : «All'Eau Rouge vedi il cielo» : Lo scorso anno era intorno ai 6 G, semplicemente incredibile! Non c'è altra curva al mondo come la Eau Rouge, in cui puoi provare una forza G verticale così elevata per la compressione in ingresso, ...