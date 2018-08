F1 - GP Belgio 2018 : qualifiche. Come vederle in tv su Sky e TV8. Orari e programma : Sabato 24 agosto si disputeranno le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Giornata importantissima sul tracciato di Spa, si preannuncia grande battaglia per la conquista della pole position in un turno particolarmente acceso e sulla carta molto equilibrato in cui può succedere di tutto. Si definisce la griglia di partenza e scattare davanti sarà fondamentale per puntare al successo nella gara di domenica, un appuntamento ...

F1 - analisi prove libere GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes pronte al duello - la differenza la faranno gomme e meteo : La prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si è disputata senza essere rovinata dalla pioggia e ci ha permesso di capire qualcosa di più preciso sui reali valori in campo sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps. Il primo aspetto da notare è il notevole equilibrio tra Ferrari e Mercedes, con la Red Bull leggermente più indietro. La Rossa ha piazzato i migliori tempi in entrambe le sessioni (sfruttando ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Una buona giornata - possiamo migliorare. La power unit nuova? Presto per dire com’è” : Sebastian Vettel si è distinto durante le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è tornato in pista dopo la pausa estiva e ha avuto modo di mettersi in luce realizzando il miglior tempo nella prima sessione e brillando sul passo gara nella seconda. Il tedesco può sperare in un risultato estremamente positivo sul tracciato di Spa e guarda con fiducia al prosieguo del weekend come traspare dalle ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen al comando - Vettel quinto : la Ferrari risponde : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un eccellente 1:43.355, precedendo Lewis Hamilton di due decimi, Valtteri Bottas di mezzo secondi, Max Verstappen e Sebastian Vettel di sette decimi. Il tedesco al volante della Rossa ha però incantato sul passo gara, si preannuncia un weekend davvero infuocato a Spa. Di seguito la classifica dei tempi ...

F1 - GP Belgio 2018 : domani le qualifiche (sabato 25 agosto). A che ora cominciano e come vederle in tv : domani, sabato 25 agosto, il circuito belga di Spa-Francorchamps sarà teatro di sfide accattivanti e il copione però sempre lo stesso: Mercedes vs Ferrari, Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel. I due team rivali si contenderanno la conquista della pole, presentando delle vetture modificate per adattarsi alle caratteristiche della pista nelle Ardenne. Un tracciato particolare, mix ideale tra tatti veloci e misti. Servirà una macchina performante ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : via alla FP2! (Gp Belgio 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 24 agosto)(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:37:00 GMT)

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1. Sebastian Vettel parte bene a Spa - ma Verstappen e Hamilton sono vicini : La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno viene risparmiata dalla pioggia, nonostante numerose nuvole minacciose sul tracciato di Spa-Francorchamps, e permette ai piloti di girare senza problemi, provando le varie mescole a disposizione e facendo capire già i primi valori in campo. Il più veloce dei primi novanta minuti di giornata è risultato Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti - Ferrari strepitosa : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo ...

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes cambiano le power unit - Valtteri Bottas partirà per ultimo in gara! Vantaggio per le Rosse? : Subito una grande notizia in avvio delle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Ferrari e Mercedes hanno deciso di cambiare i motori su tutte le monoposto e adotteranno così le terze power unit stagionali: a Spa le due Rosse e le due Frecce d’Argento monteranno così dei propulsori freschi per essere al massimo delle potenzialità. Sebastian Vettel insegue Lewis Hamilton a 24 punti di distanza, il tedesco vuole volare ...