motorinolimits

: Ogni giorno un nuovo annuncio, l’agenda la decide lui. Parla da ministro degli Esteri, della Difesa, della Giustizi… - Linkiesta : Ogni giorno un nuovo annuncio, l’agenda la decide lui. Parla da ministro degli Esteri, della Difesa, della Giustizi… - BarbaraPremoli : F1 e l’agenda del dopo-ferie - MotoriNoLimits : F1 e l’agenda del dopo-ferie -

(Di venerdì 24 agosto 2018)finite. Il Mondiale di F1 riparte da Spa… O, come preferisco dire io, parte veramente da Spa. Sì perché da domenica in poi ci si giocherà il Mondiale praticamente dentro un altro Mondiale. Sono nove le gare ancora da disputare. Un’enormità. Come arrivano i team dalla sosta post-ombrellone? FERRARI e MERCEDES: non le metto … L'articolo F1 e l’agenda delMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.