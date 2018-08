F1 Belgio | Libere 2 | Raikkonen davanti | Vettel 4°

F1 - analisi prove libere GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes pronte al duello - la differenza la faranno gomme e meteo : La prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si è disputata senza essere rovinata dalla pioggia e ci ha permesso di capire qualcosa di più preciso sui reali valori in campo sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps. Il primo aspetto da notare è il notevole equilibrio tra Ferrari e Mercedes, con la Red Bull leggermente più indietro. La Rossa ha piazzato i migliori tempi in entrambe le sessioni (sfruttando ...

F.1 - GP del Belgio - Raikkonen il più veloce nelle libere 2 : Kimi Raikkonen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il finlandese della Ferrari ha registrato un tempo di 1:43.355, precedendo in classifica le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Verstappen è quarto, mentre Vettel non è andato oltre il quinto tempo nella simulazione di qualifica, lasciando però intravedere un buon ritmo nel passo gara.La Ferrari è veloce. In mattinata era stato Vettel a ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen al comando - Vettel quinto : la Ferrari risponde : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un eccellente 1:43.355, precedendo Lewis Hamilton di due decimi, Valtteri Bottas di mezzo secondi, Max Verstappen e Sebastian Vettel di sette decimi. Il tedesco al volante della Rossa ha però incantato sul passo gara, si preannuncia un weekend davvero infuocato a Spa. Di seguito la classifica dei tempi ...

F.1 - GP del Belgio - Vettel il più veloce nelle prove libere 1 : Il weekend del Gran Premio del Belgio è entrato ufficialmente nel vivo con la prima sessione di prove libere. Sebastian Vettel è stato il più veloce sul circuito di Spa-Francorchamps, fermando il cronometro sull'1:44.358. Il tedesco della Ferrari ha preceduto di un decimo e mezzo la Red Bull di Max Verstappen e di due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton.Buona la prima per la Rossa. Programma differenziato per le due Ferrari in questa prima ...

