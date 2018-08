F1 Belgio | Libere 1 | comanda Vettel | Raikkonen è 4°

Gp Belgio - Vettel il più veloce nelle prime libere : Roma, 24 ago., askanews, - La Ferrari di Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nelle prime libere del Gp del Belgio, tredicesma prova del mondiale di Formula1 in programma domenica sul ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1. Sebastian Vettel parte bene a Spa - ma Verstappen e Hamilton sono vicini : La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno viene risparmiata dalla pioggia, nonostante numerose nuvole minacciose sul tracciato di Spa-Francorchamps, e permette ai piloti di girare senza problemi, provando le varie mescole a disposizione e facendo capire già i primi valori in campo. Il più veloce dei primi novanta minuti di giornata è risultato Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti - Ferrari strepitosa : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo ...

F1 oggi (venerdì 24 agosto) Prove libere GP Belgio : quando cominciano e come vederle in tv : Si è concluso il lungo break estivo nel Mondiale di Formula Uno e si torna, finalmente, in pista con il Gran Premio del Belgio, storico appuntamento che riporta in pista i piloti. L’occasione è di quelle uniche, dato che si sbarca su uno dei tracciati più affascinanti di tutto il calendario, con i suoi tratti veloci, le sue curve mozzafiato e lo scenario delle Ardenne che regala, spesso, anche un meteo ballerino. Siamo pronti per il ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere (venerdì 24 agosto). Programma - orari e tv : Dopo la lunga sosta agostana finalmente si torna in pista e, come consuetudine, lo si fa in concomitanza con il Gran Premio del Belgio. Il circus si sposta sulla splendida pista di Spa-Francorchamps per l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Come ci eravamo lasciati? Con l’inglese che, dopo la doppietta tra Germania e Ungheria, era volato a +24 punti nei confronti del rivale tedesco che si leccava le ...