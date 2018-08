F1 | analisi prove libere GP Belgio 2018 | Ferrari e Mercedes pronte al duello | la

Formula 1 - GP Ungheria. L'analisi tecnica delle prove libere di Budapest : Le prime sessioni di libere sono andate secondo le attese e da quello che si è visto in pista quest'oggi sembra che la lotta per la pole position e la vittoria sarà tra Ferrari e Red Bull con la ...

F1 - analisi prove libere GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel parte bene - ma è nella morsa di Red Bull e Mercedes : Non c’è dubbio che il venerdì del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sia stato uno dei più indecifrabili di questa stagione. In mattinata, infatti, sembrava che Ferrari e Red Bull fossero di un altro pianeta, mentre nel pomeriggio la Mercedes (soprattutto con le sue amate gomme Soft) è tornata prepotentemente, ma non riuscendo a ripetersi con le UltraSoft. La sensazione è che, mai come all’Hungaroring, i primi sei saranno ...

Formula 1 - GP Germania. L'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Il quattro volte campione del mondo aveva il potenziale di scendere sotto il muro del 1:13 ma a causa di un giro non perfetto non ci è riuscito. Buono, invece, il tempo realizzato da tutti gli altri ...

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

F1 - analisi prove libere GP Austria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...