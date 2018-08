F1 2018 disponibile al download per Xbox One

Scaldate i motori : F1 2018 è finalmente disponibile : Con la nostra recensione di F1 2018 già protagonista sulle pagine di Eurogamer.it arriva il comunicato ufficiale che annuncia la disponibilità dell'atteso titolo racing. Ecco il comunicato:I giocatori possono "Conquistare la prima pagina" nel motorsport più prestigioso al mondo con F1 2018, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.F1 2018 è l'esperienza di F1 più ...

Another Sight disponibile su Steam dal 6 settembre 2018 : Another sarà disponibile su Steam a partire dal 6 settembre 2018 e per festeggiare l'annuncio Lunar Great Wall Studios ha rilasciato un nuovo trailer.Another Sight è un'avventura fantasy surreale con elementi Steampunk ambientata a Londra nel 1899, sul finire dell'epoca vittoriana. Si tratta di un racconto di formazione, ricco di momenti emozionanti e riferimenti culturali, che vede la presenza di due personaggi principali: Kit, una coraggiosa ...

Campionati del Mondo Maschili 2018 : disponibile la piattaforma per gli accrediti stampa : E' disponibile da questa mattina la piattaforma per richiedere gli accrediti stampa relativi ai Campionati del Mondo Maschili in programma dal 9 al 30 settembre 2018 in Italia e Bulgaria. Giornalisti, media e addetti ai lavori interessati dovranno compilare il form on line in tutte le sue parti entro e non ...

QuarkXPress 2018 - disponibile update luglio 2018 - : In combinazione con le nuove funzionalità JavaScript integrate, la nuova funzionalità di stampa in formato PDF spalanca le porte a un mondo tutto nuovo per l'automazione della produzione di stampe. A ...

Non tutti gli iPhone 2018 subito in vendita : un modello disponibile solo a fine ottobre : Gli iPhone 2018 dovrebbero essere tre, come già capitato nel 2017 per la generazione che ha incluso iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Come raccontato nei giorni scorsi, ecco che le tre varianti dovrebbero avere tutte un display esteso con notch nella sua parte alta ma con dimensione dei pannelli diverse: da 5,8, da 6.1 e 6.5 pollici. Ebbene uno dei modelli appena citati potrebbe non essere subito pronto per le vendite e far tirare non poco il ...

Narcos stagione 4 in Messico disponibile entro la fine del 2018 : All’orizzonte comincia già a stagliarsi la quarta stagione di Narcos, quella caratterizzata dall’addio alla Colombia e dall’attenzione al Messico. Netflix pur tra mille difficoltà della produzione (non dimentichiamo l’omicidio di un assistente durante un sopraluogo) infatti ha fatto sapere che entro la fine del 2018 sarà possibile vederla. Le prime tre stagioni di Narcos sono state un successo mondiale nonostante la terza ...

Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia : Samsung Galaxy J2 (2018) è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 169,90 euro: ecco caratteristiche tecniche e immagini del nuovo smartphone di fascia bassa. L'articolo Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

SEMIFINALI MONDIALI 2018 / Tabellone e calendario : Russia e Croazia in campo per l'ultimo posto disponibile : SEMIFINALI MONDIALI 2018: il Tabellone e il calendario, tutti i possibili incroci. Ecco il primo verdetto: di fronte Francia e Belgio, oggi altre due sfide tutte europee(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:56:00 GMT)

Fallout 76 : la cover del brano “Country Roads” che ha accompagnato il trailer E3 2018 è disponibile su iTunes : Quando Fallout 76 è stato proiettato all'E3 2018, il trailer era accompagnato una deliziosa versione della popolare canzone country, "Country Roads, Take Me Home", un'ode alla campagna degli Stati Uniti, che in pratica ha generato l'intero genere della musica country (e probabilmente proprio da questo brano proviene il nome del genere). Country Roads, Take Me Home è una canzone che ha ricevuto molte cover, ma quella che abbiamo ascoltato nel ...