F 1 | GP del Belgio - Vettel il più veloce nelle prove libere 1

Gp del Belgio - Vettel sfreccia nelle prime libere. Terzo Hamilton : L'ottimismo di Sebastian Vettel nelle conferenze della vigilia era motivato. La Ferrari c'è e strappa subito il miglior crono nella prima sessione di prove libere del Gp del Belgio. La Rossa del ...

Ferrari : al GP di Belgio un messaggio speciale per le vittime del Ponte a Genova : Le rosse di Vettel e Raikkonen in Belgio gareggeranno con un disegno e una scritta dedicata alle 43 vittime della tragedia...

FOTO La Ferrari ricorda le vittime del crollo del Ponte di Genova - livrea speciale per il GP del Belgio : La Ferrari ha deciso di onorare la memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il Cavallino Rampante ha infatti adottato una livrea celebrativa in occasione del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend. Un gesto di presenza e di vicinanza da parte della scuderia di Maranello che sulle vetture di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, appena sopra i numeri identificativi delle monoposto, ha raffigurato il ...

Formula 1 - GP Spa 2018 : la diretta delle prove libere dal Belgio : LIVE 09:59 24 ago Bentornati! Dopo la pausa estiva, si torna in pista per le prime prove libere del GP del Belgio: la sessione mattutina comincerà alle 11, tornando poi alle 15 per quella pomeridiana ...

Come vedere il GP del Belgio 2018 di Formula 1 in streaming : Ovviamente per vedere il GP del Belgio 2018 in live streaming dovremo essere abbonati al pacchetto Sport della famosa pay-tv. Una volta scaricata l'applicazione per smartphone o tablet oppure ...

Flashback Gp - Belgio F1 2000 : Hakkinen e il più bel sorpasso della storia : ... dopo il passaggio alle gomme d'asciutto, Mika va in testacoda a Stavelot e viene sopravanzato da Schumi che macina un ritmo inavvicinabile per la McLaren del due volte campione del mondo. Sembra una ...

Formula 1 - GP Belgio : i migliori scatti del giovedì di Spa. FOTO : Il GP del Belgio è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1: la gara domenica alle 15.10, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q LE PAROLE DEI PILOTI: VETTEL - HAMILTON - ALONSO - ...

Formula 1 - GP Belgio : Ricciardo in conferenza parla dell'addio alla Red Bull. 'In Renault avrò nuovi stimoli' : A volte questo ha fatto calare il mio divertimento per questo sport: per certi versi sto scoprendo anche io cose diverse su me stesso in questo momento della mia vita. Tutto questo fa parte del mio ...

Dopo la pausa estiva, nel weekend torna in pista la F1, con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a sfidarsi sulle curve di Spa, uno dei circuiti più impegnativi ed entusiasmanti del Mondiale. Con il GP del Belgio, 13° round del Campionato 2018, riparte la lotta al Titolo iridato, con particolare interesse anche per il […]

F1 - GP Belgio 2018 : a rischio la partecipazione della Force India? : La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio del Belgio : Riparte ufficialmente il Mondiale Formula Uno e lo fa nel meraviglioso scenario di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio 2018, una gara quanto mai importante che ci riproporrà l’infinito duello tra Ferrari e Mercedes e Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Gli spunti di interesse sono davvero numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 Chi, tra Ferrari e Mercedes, tornerà meglio dalle vacanze? La sosta estiva è ufficialmente ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 - GP Belgio 2018 : Kimi Raikkonen e la magia di Spa. Una delle (poche) piste che esaltano il finlandese : Su questa pista ha centrato 4 vittorie (alle spalle solo di Ayrton Senna con 5 e Michael Schumacher con 6) e cinque podi in totale dimostrando di essere davvero a suo agio sulla pista delle Ardenne. Kimi Raikkonen a Spa Francorchamps sa sempre dare il proprio meglio, ed è il luogo del suo ultimo successo con i colori della Ferrari nell’ormai lontano 2009. Un tracciato speciale, in un modo o nell’altro, per il finlandese, che sta ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio. Tanti successi - ma solo due podi nelle ultime otto stagioni : Torna in pista la F1 dopo la pausa estiva, e come da qualche anno a questa parte il primo appuntamento dopo le vacanze sarà il GP del Belgio, a Spa. Un circuito storico, un classico del Circus, che fa parte del calendario del Mondiale (non ininterrottamente) dal 1950. La Ferrari è la scuderia con più successi nel GP del Belgio, ben 16, seguita dalla McLaren a due lunghezze di distanza. Il primo trionfo della Rossa è giunto alla terza edizione ...