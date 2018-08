Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni Campione d’Europa grazie al 2° posto in Medal Race!!! Marta Maggetti chiude sesta : Ultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si tinge d’azzurro grazie al meraviglioso successo di Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), il quale ha blindato la prima posizione in classifica generale con un’ottima prestazione in una Medal Race gestita magistralmente e conclusa in seconda piazza alle spalle dell’israeliano Ofek Elimelech. L’azzurro classe 1996 ha chiuso la competizione con 42 punti, ...

Dall’Europa nessuna decisione sui migranti. Conte : “Ipocrisia - ne trarremo conseguenze” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Europa : dal 1° settembre le lampadine alogene “vanno in pensione” - rimpiazzate da quelle a LED : Ridurre in maniera consistente lo spreco energetico adottando misure pensate per puntare su una maggiore efficienza energetica è uno degli obiettivi che l’Unione Europea continua a perseguire ormai da molti anni. Un traguardo senza dubbio complesso da raggiungere ma necessario per andare incontro alle esigenze dell’ambiente affrontando problemi come l’inquinamento generato da emissioni dannose. Un esempio di quanto appena ...

Nave Diciotti - Luigi Di Maio : 'L'Europa decida entro domani o stop ai contributi dall'Italia' : Era strano che nessuno, nel Movimento 5 Stelle , ieri si fosse schierato a favore di Roberto fico, che aveva lanciato un appello per lo sbarco degli immigrati della Nave Diciotti, ancorata nel porto ...

Fumatori sempre più giovani. Dal 1990 aumentati del 50% i minori che fumano in Europa : I pericoli dati dal fumo delle sigarette sono ormai stati ampiamente evidenziati attraverso centinaia di ricerche scientifiche, che hanno confermato come le sigarette siano a tutti gli effetti un vizio dannoso per la salute che contribuisce all’insorgere di numerose patologie. L’argomento è ancora più caldo se si riferisce all’uso di sigarette in giovane età. Tanti sono gli adolescenti che si avvicinano per la prima volta alle ...

Clima - NOAA : Luglio 2018 in Europa il secondo più caldo dal 1910 : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che Luglio 2018 in Europa è stato il secondo mese di Luglio più caldo dal 1910 (da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature): sono stati registrati 2,33 gradi centigradi sopra la media. Il record europeo appartiene al Luglio del 2010, con +2,34°C. Si sono rilevate ad esempio temperature superiori alla media in Scandinavia (a metà Luglio ...

Softball - European Cup : La Loggia - dall’A2 alla sfida in Europa contro altre otto formazioni : Si disputerà in Italia, appena fuori Torino, la venticinquesima edizione dell’European Cup. Nello scorso gennaio, infatti, La Loggia si è assunta l’onore e l’onere di organizzare la coppa che vedrà affrontarsi nove formazioni per un posto nella prossima edizione del principale trofeo europeo, la Premiere Cup. La società torinese, dopo aver vinto due scudetti consecutivi nel 2013 e 2014, si trova ora in Serie A2 e sta disputando ...

Positano l'Europa dei politici a mare. Ministro della Russia di Putin e alla Tagliata politico di Macron dalla Francia : ... al momento, ma nella perla della Costiera amalfitana in questi giorni ci sono, oltre ai VIP e attori più importanti del pianeta, anche dei grossi nomi della politica. A mare ci sarebbe un grosso ...

Dall'Europa all'America - la corsa perfetta del Rex : E riportano una cronaca dall'orizzonte inusuale, diverso rispetto a quello che catturò lo sguardo del suo corregionale , di Lerici, Francesco Tarabotto, il comandante - dieci anni più giovane, ...

No Ronaldo - No Win ?? Il Real Madrid sconfitto nella finale della super coppa Europa dall’ Atletico Madrid : No Cr7, No WIN? Il Real Madrid perde il primo trofeo stagionale Come preannunciato, nella formazione titolare del Real Madrid non c’è Modric, in palese ritardo di condizione fisica rispetto ai compagni. 4-3-3 con Isco nei tre di centrocampo insieme a Kroos e Casemiro, attacco con Asensio e Bale larghi ad innescare Benzema. 4-4-2 classico per l’Atletico Madrid, con Griezmann e Diego Costa di punta. E’ proprio il brasiliano a far esplodere subito ...

In Europa spaventati dalle intercettazioni britanniche - : Diplomatici europei coinvolti nei negoziati per la Brexit, temono di essere le vittime di intercettazioni da parte dei servizi segreti britannici. Questo scrive il Telegraph. Come ha detto al giornale ...

Spread in calo a 269 - Europa in recupero Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Apertura positiva per le piazze europee, spinte dallo sprint di Tokyo che ha chiuso in progresso del 2,28 per cento. Il Btp guadagna 10 centesimi nel rapporto con il Bund tedesco