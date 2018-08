Etna in eruzione | esplosioni e lava dal cratere Video | lo spettacolo del vulcano

Vulcani - Etna in eruzione : l’aeroporto di Catania è operativo : Nuova eruzione sull’ Etna : dal nuovo cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d’Italia da ieri sera è presente un’attività stromboliana con emissione di brandelli di magna incandescente e cenere lavica e un trabocco di lava. I fenomeni, monitorati dall’Ingv di Catania , sono confinati nella zona sommitale del vulcano. I tremori nei condotti magmatici interni dell’ Etna si mantengono su livelli medio-alti. ...

Nuova eruzione sull’ Etna : attività stromboliana dal nuovo cratere di Sud-Est : Dal nuovo cratere di Sud-Est dell’Etna da ieri sera si registra attività stromboliana con emissione di brandelli di magna incandescente e cenere lavica, e un trabocco di lava. I fenomeni, monitorati dall’Ingv di Catania, sono confinati nella zona sommitale. I tremori nei condotti magmatici interni del vulcano attivo più alto d’Italia si mantengono su livelli medio-alti. L’emissione di cenere non ha al momento conseguenze ...

Eruzione Etna : lo spettacolo di stanotte in Sicilia : Il vulcano attivo più alto d'Europa torna a emozionare. Dopo i segnali delle scorse settimane che hanno messo in allerta gli esperti, tremore, emissioni gassose e lunghi sciami sismici di piccola entità che ha emesso, ieri sera, giovedì 23 agosto 2018, lo spettacolo è arrivato senza preoccupare i vulcanologi di possibili danni alla popolazione: “Nessun rischio per questa nuova Eruzione dell'Etna” hanno confermato. Eruzione Etna dal cratere Sud ...