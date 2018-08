Estate da dimenticare per Di Pietro e il figlio : tra vitalizi tagliati e compensi da restituire : L'ex ministro ha subito la decurtazione dei compensi, mentre il figlio (già consigliere in Molise) è impegnato in una battaglia legale con la Regione

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna il 2 settembre - da Annalisa a J-Ax e Dodi Battaglia : Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna sono finalmente ufficiali. La manifestazione organizzata dall'emittente Radiofonica emiliana è giunta alle battute finali e si appresta ora a essere accolta da Piazza Maggiore a Bologna, storica location ospitante della serata conclusiva della kermesse. Tra gli ospiti anche un Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh e ora in tour con un progetto da solista, che in Piazza Maggiore avrebbe dovuto ...

Estate agli sgoccioli - afa - e temporali - in attesa del ciclone autunnale del weekend : Ricorderemo questa Estate come una delle più anomale del secolo con il bel tempo che ha faticato ad imporsi per tutto il mese di agosto. Ad usufruire di un caldo fuori norma è stato infatti tutto il ...

Napoli - Ancelotti : "Estate travagliata - importante iniziare vincendo" : Carlo Ancelotti esordisce sulla panchina del Napoli battendo la Lazio 2-1 in rimonta all'Olimpico. "L'inizio è stato un po' troppo lento - osserva però il neo-tecnico azzurro -. Dobbiamo crescere, ma ...

Non si ferma la corsa agli outlet. Sono la nuova meta dell'Estate : E, insieme, ristoranti con un'offerta legata al territorio, occasioni di intrattenimento come concerti, spettacoli, mostre. E,

Inter - il top e flop dell'Estate : Lautaro va di fretta - Gagliardini scende - Dalbert sale : Sette amichevoli in archivio, quattro giorni al debutto in Serie A, prima settimana con la squadra veramente al completo. In casa Inter è il momento di fare sul serio, di chiudere il capitolo pre-...

Raccolta differenziata in Estate : ecco i consigli per non sbagliare in vacanza : Tempo di vacanze per molti, almeno per i più fortunati. Ma se andare in vacanza vuol dire staccare con la routine quotidiana, ci sono abitudini buone che è bene portare sempre con sé. Prendersi cura ...

Maltempo - dal bollino rosso agli acquazzoni spezza-Estate : Cielo grigio, tuoni e fulmini a spezzare l'estate da bollino rosso. Tra domani sera e venerdì - ma in alcune città come Roma il Maltempo è già arrivato oggi con un violento temporale in alcune zone ...

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : altro che Estate - forte maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allarme siccità : l’Estate peggiore in 40 anni - danni agli ortaggli : E’ emergenza siccità in tutta Europa, in particolare per le condizioni del mese di luglio e le conseguenze non si fanno attendere. La siccità ha infatti avuto un impatto negativo sulle coltivazioni di ortaggi, facendo diminuire le rese agricole in modo “drastico“. A lanciare l’Allarme è l’Associazione europea dei trasformatori di frutta e verdura (Profel), secondo cui per i coltivatori e i trasformatori di verdure ...

Partita l'edizione 2018 di Birra e Sound - ieri il taglio del nastro di uno degli eventi più attesi dell'Estate : ... l'organizzazione di diversi momenti che daranno luogo a visite del pubblico nei vari stand sistemati lungo un percorso mirato all'interno della cittadella; organizzazione di spettacoli ed esibizioni ...

Asma infantile : dagli esperti le 6 regole per un’Estate senza problemi : “Seguendo alcune semplici regole anche gli oltre 800mila bambini italiani colpiti da Asma possono godersi le vacanze estive”. E’ questo il monito della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) alla vigilia del grande esodo che interesserà la Penisola nei prossimi giorni. “L’Asma è il più frequente disturbo respiratorio cronico e il numero di nuovi casi risulta in aumento – afferma il prof. Giorgio Piacentini, ...

Padova magliette bagnate e lato B - l Estate delle polemiche sulle miss. L assessora 'Una vera schifezza' : Padova - A Padova la ricorderanno come l'estate delle miss contestate. Perché dopo il putiferio scatenato dal concorso 'miss maglietta bagnata', la giunta comunale che si è addirittura spaccata sull'...