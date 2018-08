Blastingnews

: RT @EtnaLive: #etna #etnalive Attività stromboliana del cratere di SudEst ??. ?? Massimo Lo Giudice. #volcano #eruption #eruzione #sicilia #c… - tonicapote67 : RT @EtnaLive: #etna #etnalive Attività stromboliana del cratere di SudEst ??. ?? Massimo Lo Giudice. #volcano #eruption #eruzione #sicilia #c… - LonghitanoL : RT @EtnaLive: #etna #etnalive Attività stromboliana del cratere di SudEst ??. ?? Massimo Lo Giudice. #volcano #eruption #eruzione #sicilia #c… - Pass_Amb : Eruzione Etna: lo spettacolo di stanotte in Sicilia -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il vulcano attivo più alto d'Europa torna a emozionare. Dopo i segnali delle scorse settimane che hanno messo in allerta gli esperti, tremore, emissioni gassose e lunghi sciami sismici di piccola entità che ha emesso, ieri sera, giovedì 23 agosto 2018, loè arrivato senza preoccupare i vulcanologi di possibili danni alla popolazione: “Nessun rischio per questa nuovadell'” hanno confermato.dal cratere Sud Est Loha interessato un nuovo cratere posto a Sud Est. Al rosso del tramonto ieri si sono aggiunte piccole esplosioni di lava incandescente e due colate, verso Nord e verso Est, che si sono fortunatamente fermate ad alcune centinaia di metri in quota. Secondo l’osservazione di Boris Behncke dell’Ingv a La Stampa: “Il fenomeno si è sviluppato questa notte e al risveglio era già in forte diminuzione. Restiamo attenti per vedere come ...