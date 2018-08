Ermal Meta in concerto a Carmagnola con il suo tour Non mi avete fatto niente

Fabrizio Moro ed Ermal Meta / La coppia ricomposta dopo la vittoria del Festival di Sanremo (Hit the road man) : Fabrizio Moro ed Ermal Meta, la coppia si ricompone dopo la splendida vittoria al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non mi avete fatto niente". (Hit the road man)(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 23:59:00 GMT)

Il ricavato del concerto di Ermal Meta ad Alassio non andrà in beneficenza : arrivano alcune precisazioni : I proventi del concerto di Ermal Meta ad Alassio non andranno in beneficenza. Questo è quanto emerge dalla nota diramata da Dallapartedellamusica, che tiene a precisare quale sia il carattere solidale del live dell'artista di Fier ad Alassio. Secondo quanto riporta il comunicato stampa, il guadagno del concerto di Alassio non sarà destinato alle vittime del crollo di Ponte Morandi ma ci sarà la somma corrispondente alla vendita di 40 ...

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...

Il messaggio di Ermal Meta tra musica e gavetta senza social e talent : "Il mondo non è nostro" : Il messaggio di Ermal Meta si rivolge forte e chiaro alle nuove generazioni. L'artista, sentito da Cosmopolitan, ha raccontato dei suoi esordi e dei motivi che lo spingono a scrivere musica, con un occhio puntato verso il futuro. Figlio d'arte, con una mamma violinista grazie alla quale si è avvicinato alla musica, Ermal Meta ripercorre tutti i passi che l'hanno condotto al successo, senza dimenticare i momenti bui nei quali ha pensato di ...

Da Ermal Meta a Laura Pausini - i messaggi degli artisti dopo la tragedia di Genova : Ermal Meta e Laura Pausini sono due degli artisti italiani che hanno recentemente lasciato un messaggio sui social in seguito a quanto si è verificato a Genova nelle scorse ore. Il ponte Morandi è crollato. A perdere la vita adulti e bambini, circa 40, e 16 i feriti di una sciagura che poteva e doveva essere evitata. Pregare per le vittime e per i loro familiari unisce anche il mondo della musica. Gli artisti italiani hanno lasciato ...

Ermal Meta sotto accusa sbotta contro i fan : Dopo Emma Marrone, anche Ermal Meta scivola sulla foto ricordo con i fan e se la prende con i siti d'informazione, colpevoli, a suo dire, di averlo dipinto come il lupo cattivo. Meta non ci sta e ...