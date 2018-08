Entra nel vivo il festival teatrale ispirato alla vita di San Giovanni Bosco

La Serie A Tim Entra in campo con ‘Genova nel cuore’ - la maglia per la seconda giornata : “Genova nel cuore”: ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato. Un modo per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. “In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova – dichiara il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè – la Lega Serie A ...

Ragazza si tuffa nella piscina della villa per salvare l'amico : muoiono Entrambi : Muore tentando di salvare l'amico che non sapeva nuotare. La tragedia è accaduta martedì pomeriggio durante una festa nella piscina di una villa a Castelnuovo Don Bosco,...

Rai : la programmazione nel secondo anniversario del terremoto in Italia cEntrale : Le immagini dei soccorsi E’ il 24 agosto 2016: un sisma di magnitudo 6 colpisce la zona dell’Appennino centrale, in quattro regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Quasi 300 vittime, 17 mila sfollati, moltissimi edifici o distrutti o danneggiati. E le scosse si protraggono fino all’anno successivo, deformando il suolo: in alcuni centri abitati la terra si alza o si abbassa per decine di centimetri. Al ricordo delle vittime e di chi ...

NAPOLI - GLI ‘SCROCCONI’ IN FILA AI TORNELLI DEL TRENO/ Video - ecco tutti quelli che Entrano senza pagare : Un Video girato in una stazione poco lontano da NAPOLI mostra come dozzine di persone entrino senza pagare il biglietto, uno scandalo ormai sistematico in Italia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Under 18 - Gli azzurrini Pugliese e Bronzo Entrano nella storia : Crescono i giovani della Junior Fasano e confermano la politica vincente di una società che non ha mai perso di vista il settore giovanile in ottica futura. Tempo stimato di lettura: 1'

“Forza - Entra nella lavatrice”. Resta solo con la baby-sitter e inizia l’incubo : L’avevano lasciato a casa da solo con la babysitter, una donna di cui si fidavano ciecamente e della quale non avevano mai sospettato in passato. E hanno scoperto, soltanto ore e ore dopo, che quello che stava accadendo all’interno dell’abitazione era qualcosa di terribile, un vero e proprio incubo per qualunque genitore. Il piccolo Kacper, 2 anni appena, si è così ritrovato infilato all’interno della lavatrice. ...

CALABRIA - 10 MORTI NELLE GOLE DEL RAGANELLO/ Ultime notizie : “Parco del Pollino non c'Entra con la sicurezza” : Parco del Pollino: 10 MORTI, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel RAGANELLO: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta NELLE scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Vasto - nell’osteria suona “Faccetta nera”. Lite tra attivista e titolare. “Io aggredito”. “Falso - è Entrato nel locale chiuso” : “Domenica sera, mentre passeggiavo a Vasto Marina, ho sentito da lontano suonare “Faccetta nera” a volume altissimo da un locale della zona. Mi sono avvicinato chiedendo di interrompere subito la musica, ma a quel punto il titolare del locale mi ha aggredito colpendomi violentemente al volto. Sono riuscito a uscire solo grazie alla mia compagna che lo ha rallentato, visto che ero completamente stordito e stava tornando a darmi il resto”. Ha ...

Di Natale riparte dallo Spezia : Entra nello staff tecnico - i dettagli : Dal campo alla panchina, Antonio Di Natale è pronto per una nuova avventura: dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2016, l'ex attaccante dell'Udinese, riferisce La Gazzetta dello Sport , entrerà nello staff tecnico di Pasquale Marino allo Spezia . Oggi il colloqui definitivo con i vertici della società ligure, Di Natale sarà collaboratore con il compito di affinare la tecnica ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : quel percorso è pericoloso - lì le guide ufficiali non Entrano : Il percorso delle Gole del Raganello, lungo 13 km, nel Parco del Pollino, è ritenuto pericoloso dalle guide ambientali escursionistiche riconosciute che infatti non lo percorrono e non vi conducono gruppi di escursionisti: “Ogni volta che piove, l’alveo del fiume si modifica. Questo noi lo sappiamo bene e per questo non ci avventuriamo in queste Gole: ai turisti le facciamo vedere dall’alto, o solo nella parte iniziale del ...

Gioia : impossibile Entrare nelle gole : 3.04 "Attualmente le ricerche sono in corso ma con il buio, nonostante i mezzi a disposizione, all'interno delle gole è impossibile inoltrarsi. Per avere un quadro completo bisognerà aspettare l'alba e la possibilità di utilizzare i gommoni". Lo ha detto Domenico Gioia,coordinatore delle dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, che a notte fonda si trova nella zona interessata dalla piena del torrente Raganello, nel ...