Emma Marrone | l’ultimo bagno e l’ultima foto in versione sirenetta FOTO

Stefano De Martino ed Emma Marrone / Nuovo gesto social della cantante : è delirio tra i fan! : Stefano De Martino ed Emma Marrone, fan in deliro per il Nuovo gesto social della cantante nei confronti del ballerino. Emma lascia un like a Stefano e....(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:23:00 GMT)

Stefano De Martino : nuovo gesto di Emma Marrone - i fan gongolano : Stefano De Martino ed Emma Marrone dopo che hanno ripreso a seguirsi sui social, arriva un nuovo gesto da parte della cantante. I fan gongolano Emma Marrone e Stefano De Martino nei giorni scorsi hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Un dettaglio che subito ha messo in subbuglio parte dei loro fan, in particolare quelli che […] L'articolo Stefano De Martino: nuovo gesto di Emma Marrone, i fan gongolano proviene da Gossip e Tv.

Ma quale lesbica! Emma Marrone ha un uomo che ama in segreto. Scoop clamoroso : Qualche giorno fa, sulla copertina di un giornale di gossip, è apparso a caratteri cubitali il titolo “Emma lesbica? Tutta la verità”. La Marrone, che non le ha mai mandate a dire, è andata su tutte le furie, non tanto perché abbiano fatto quell’insinuazione circa i suoi gusti sessuali ma per i modi della suddetta rivista. Così, tramite il suo account Instagram, ha risposto a tono: “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate ...

Emma Marrone ha un nuovo compagno? L’indiscrezione : Emma Marrone è segretamente innamorata? Tutta la verità Emma Marrone, durante il corso di questa lunga estate, è stata al centro del gossip. Prima per le dichiarazioni della cantante fatte durante il serale di Amici di Maria De Filippi, quando l’artista ha confidato che la sua casa discografica non si è ritenuta soddisfatta delle vendite del suo ultimo lavoro discografico, poi per una lite con una fan, quest’ultimo come ricorderete ...

Emma Marrone fidanzata? Un amore segreto avrebbe conquistato la cantante : Emma Marrone di nuovo innamorata: l’indiscrezione sul nuovo (e segreto) fidanzato della cantante Emma Marrone si è fidanzata segretamente? Ebbene, stando a quanto pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, pare di sì. La cantante, infatti, sembrerebbe non essere più single, anche se starebbe facendo di tutto per mantenere la sua storia privata. Occhi e orecchie […] L'articolo Emma Marrone fidanzata? Un amore segreto ...

Emma Marrone 'lesbica'? Lei risponde così : clamorosa pernacchia - cos'ha in mano. Ma davvero? : Una bella pernacchia alle bellone da social e alle malelingue. Emma Marrone , appena uscita dalla polemica con il settimanale di gossip Io Spio per una copertina dal dubbio gusto , ' Emma Marrone ...

Emma Marrone in versione sirenetta per il suo ultimo bagno : A riva, sensualmente adagiata sulla sabbia mentre le dolci onde bagnano il suo fisico tonico e sinuoso. Emma Marrone è una graziosa sirenetta nella foto postata su Instagram per celebrare il suo ultimo bagno. Anche per lei infatti le vacanze volgono al termine: in fondo la cantante, il cui ultimo singolo Mi parli piano è appena stato certificato disco d’oro, ha un nuovo tour al via a febbraio da preparare, e infatti in un altro post ...

Emma Marrone - ECCO LA SUA "FELICITÀ"/ La foto diventa virale : "ultimo bagno" prima del rientro : EMMA MARRONE da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web, ECCO la foto virale in spiaggia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:29:00 GMT)

Emma Marrone - ecco la sua “Felicità”/ Foto - un panino diventa virale : ecco come festeggia il Disco d’oro : Emma Marrone da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web, ecco la Foto virale in spiaggia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Emma Marrone - la felicità? Un panino. euro E la foto diventa virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da ...

Emma Marrone - la felicità? Un panino. E la foto diventa virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da ...

Emma Marrone - la felicità? Un panino. ?E la foto diventa virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da social network. Qualcuno però ha pensato bene di rivistare l'immagine: Emma Marrone.Un classico rivisitatoLa famosa cantante italiana l'ha pensata a modo suo. E allora dimentica l'uomo che sorregge per la mano la compagna e fotografa. La posa della ...

Emma Marrone - la felicità è un panino in spiaggia : ecco la foto-parodia diventata virale : Lei, di schiena, voltata verso di lui che la fotografa, mentre gli stringe la mano e lo guida verso nuovi orizzonti. Una posa diventata virale, tanto che il web è ormai pieno di foto così. Ma la cantante Emma Marrone ha voluto rivisitarla a modo suo, facendo impazzire la Rete. Una spiaggia salentina a fare da sfondo, lei in bikini nero e come da prassi c’è anche un “lui”, solo che, anziché stringere la mano di Emma, le allunga ...

“La felicità”. Emma Marrone - la foto è subito virale. E non per il lato B in vista : guardate bene : Si è parlato spesso di Emma Marrone in questi ultimi giorni. La cantante salentina lanciata da Amici e diventata una stella nel panorama musicale italiano si è suo malgrado ritrovata a essere protagonista di una polemica per via di un titolo ‘forte’ a lei dedicato dalla rivista ‘Io Spio’. --Questo qua: “Emma lesbica? Tutta la verità”. Emma non c’è passata sopra e ha risposto con un commento arrabbiatissimo su Instagram: “Adesso ve la ...