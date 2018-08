Emiddio Novi | ex senatore di Forza Italia | travolto e ucciso da un mezzo della nettezza

Morto Emiddio Novi - ex senatore di Forza Italia : travolto e ucciso da un camion della spazzatura : Novi era nato a Sant'Agata di Puglia nel 1946 e da giornalista era stato per il Roma coordinatore dei servizi Interni, Esteri ed Economia e inviato negli Stati Uniti; aveva diretto Il Giornale di ...

