E’ morto l’attore Antonio Pennarella volto di Un posto al Sole

Un posto al sole : è morto l’attore ANTONIO PENNARELLA (Nunzio Vintariello) : In questo venerdì 24 agosto siamo costretti a darvi una bruttissima news che riguarda il “guest cast” di Un posto al sole . È notizia di queste ore, infatti, che è morto ANTONIO PENNARELLA , stimato attore di teatro e soprattutto di cinema, ma volto estremamente noto anche della nostra televisione. PENNARELLA era infatti apparso in svariate fiction come La squadra, Provaci ancora prof, Capri, Il clan dei camorristi, Squadra Antimafia ...

Edu Del Prado è morto : l’attore di Paso Adelante si è spento a 40 anni : Lutto per il popolo delle serie tv e, in particolare, di una delle serie spagnola cult degli anni '90, Paso Adelante. Il bellissimo Edu Del Prado è morto a soli 40 anni lasciando un enorme vuoto nella famiglia e in tutti coloro che lo ricordano sul set della serie in cui ballava e recitava nei panni di Cesar Martin. In Paso Adelante Edu Del Prado aveva prestato il suo volto ad un giovane ballerino omosessuale che era riuscito ad ottenere ...