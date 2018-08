È morto l' attore Antonio Pennarella | il boss nella soap Un posto al sole

Antonio Pennarella è morto : addio all'attore napoletano volto noto di tante fiction : Antonio Pennarella, attore napoletano attivo al cinema, a teatro e in televisione, è morto oggi, venerdì 24 agosto 2018, all'età di 58 anni. Negli ultimi anni, per quanto concerne il piccolo schermo, Antonio Pennarella ha interpretato soprattutto il ruolo di Nunzio Vintariello nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, personaggio che ha interpretato dal 2011 al 2016.prosegui la letturaAntonio Pennarella è morto: addio all'attore ...

morto Antonio Pennarella - attore di cinema e tv dal Maresciallo Rocca a Un Posto al Sole : Aveva 58 anni. Malato da tempo, si era formato a partire dai primi anni Ottanta nell'area di ricerca e sperimentazione che fa riferimento alla Galleria Toledo di Napoli. Lutto nel mondo dello spettacolo. E' Morto, all'età di 58 anni, l'attore napoletano Antonio Pennarella. --Malato da tempo si era formato a partire dai primi anni Ottanta nell'area di ricerca e sperimentazione che fa riferimento alla Galleria Toledo di Napoli. La sua è stata una ...

“Cancro al pancreas”. Grave lutto in tv : l’amatissimo attore è morto a 43 anni : lutto nel mondo della tv per ragazzi. “Lui”, uno dei volti più amati dai piccoli è morto prematuramente all’età di 43 anni. Stefán Karl Stefánsson, attore islandese che interpretò Robbie Rancido nella serie “Lazy Town” se ne è andato per un cancro al pancreas contro il quale lottava da due anni. Una notizia terribile che ha spezzato tanti cuori, per primo quello della moglie dell’attore – Ólína – che su Facebook ha scritto con ...

morto l’attore Salvatore Cantalupo - aveva interpretato il sarto nel film ‘Gomorra’ : L’attore napoletano Salvatore Cantalupo è mancato a Monserrato, in provincia di Cagliari, all’età di 59 anni, il 13 agosto 2018. A stroncarlo è stata una malattia tanto breve, quanto intensa. Ha intepretato il sarto in Gomorra, il film del 2008 girato da Matteo Garrone e basato sull’omonimo bestseller di Roberto Saviano (da cui, com’è noto, è stata anche tratta una serie di enorme successo giunta alla quarta stagione). ...

Gomorra - Salvatore Cantalupo è morto / L'attore della nota serie tv aveva 59 anni : l'annuncio di Fabio Gallo : L'attore di Gomorra, Salvatore Cantalupo, è morto. Interpretava il ruolo di un sarto, sfruttato dal suo datore di lavoro, che a sua volta veniva ricattato da camorristi.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Marano di Valpolicella. Incidente con il trattore morto Mario Fasoli : Incidente mortale sul lavoro a Marano di Valpolicella (Verona). Mario Fasoli era alla guida di un trattore agganciato ad un albero

È morto a 86 anni l’ex attore comico Luigi Origene Soffrano - noto come “Jimmy il Fenomeno” : L’ex attore comico italiano Luigi Origene Soffrano, noto a tutti con il soprannome “Jimmy il Fenomeno”, con cui si faceva sempre accreditare, è morto a Milano all’età di 86 anni. Soffrano si trovava in cura presso una casa anziani dal 2003, dopo The post È morto a 86 anni l’ex attore comico Luigi Origene Soffrano, noto come “Jimmy il Fenomeno” appeared first on Il Post.