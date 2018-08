E’ morto Antonio Pennarella | Nunzio Vintariello di Un Posto Al Sole!

gossipnews.tv

: E’ morto l’attore Antonio Pennarella volto di Un posto al Sole - Laprimapagina : E’ morto l’attore Antonio Pennarella volto di Un posto al Sole - zazoomnews : Morto Antonio Pennarella, attore di cinema e tv dal Maresciallo Rocca a Un Posto al Sole - LaMammaN1 : E' morto l'attore Antonio Pennarella,lacrime nel cast di ‘Un Posto al So... -

(Di venerdì 24 agosto 2018) In queste ore è venuto a mancare, l’attore che interpretavanella soap opera italiana UnAl Sole. Ecco cosa è accaduto! E’, grande interprete teatrale e cinematografico. L’uomo era conosciuto soprattutto perchè recitava la parte del boss, nonno del giovaneCammarota nella soap opera UnAl Sole. Inoltre ha avuto ruoli anche in svariate fiction, come “Il Clan Dei Camorristi”, “Squadra Antimafia” e tante altre. Nelle serie televisiva “Sotto Copertura”, ha prestato il volto a Michele Zagaria, noto boss dei casalesi. E’ da un pò di tempo chenon faceva più parte del cast della soap opera partenopea perchè era malato da tempo. L’attore fin dai primi anni 90′ ha impersonato ruoli di difficile ...