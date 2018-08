E gli allenatori potranno chiedere il Var

ATALANTA COPENAGHEN / Streaming video e diretta tv : la sfida degli allenatori. Orario - quote e formazioni : diretta ATALANTA COPENAGHEN, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Da Bielsa a Labbadia : così gli allenatori fanno tornare i calciatori viziati "con i piedi per terra" : Le multe tradizionali non servono più. A Wolfsburg i calciatori devono lavare i piatti se "sgarrano". A Leeds Bielsa ha...

Roma e Napoli - è qui lo spettacolo : indicazioni chiare dopo la prima giornata - Di Francesco e Ancelotti per distacco i migliori allenatori del campionato : E’ andata in scena la prima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è iniziato con il botto e già si può pensare ad un primo bilancio. La Juventus ha conquistato tre punti ma con grande sofferenza nella trasferta contro il Chievo, squadra non irresistibile e reduce dal caos estivo dovuto alla plusvalenze fittizie, la prestazione dei bianconeri non ha convinto, da salvare solo il risultato. In attesa di vedere ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori nella 1^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori, i dubbi e i Moduli, gli assenti annunciati in vista delle partite per la 1^ giornata che apre un nuovo campionato(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 08:44:00 GMT)

Premier League - rivoluzione per gli allenatori : replay in panchina per correzioni tattiche live : Una rivoluzione copernicana, applicata al mondo del pallone. E ovviamente inventata da loro, gli inglesi, che questo gioco lo fondarono più di un secolo fa. La novità non ha ancora un nome preciso, ma potrebbe cambiare per sempre l'aspetto ...

In Inghilterra arrivano i cartellini gialli e rossi per gli allenatori : Il calcio cambia ma oltre allo spettacolo l’obiettivo è cercare di mantenere il fair play in campo. E pure a bordo campo. Anzi soprattutto nelle aree delle panchine, poiché dalla stagione che sta per iniziare anche gli allenatori potranno ricevere cartellini gialli e rossi. Annunciata in primavera da Zvonimir Boban, vicesegretario generale della FIFA e tra i più propensi ad apportare innovazioni nel mondo del pallone (è tra i sostenitori del ...

Fornite : genitori che pagano allenatori per aiutare i loro figli a migliorare? : Secondo il The Wall Street Journal, riporta Segmentnext, alcuni genitori sarebbero giunti al punto di investire del denaro per assumere dei veri e propri allenatori, con il fine di aiutare i loro figli a migliorare nel gioco per diventare i più forti.Un tale Ally Hicks avrebbe per esempio sborsato 50 dollari per quattro ore di lezione per il figlio: "Vi è una forte pressione per diventare i migliori, non per giocarci", queste sono state le sue ...

Migliori allenatori del mondo : Allegri finalista : TORINO - Il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , e' l'unico italiano tra i 10 candidati alla terza edizione del 'The Best Fifa Football Awards', premio individuale assegnato dalla ...

Mondiali - gli allenatori in Semifinale : Southgate - Martinez - Deschamps e Dalic - vince la nuova generazione [GALLERY] : 1/14 ...

I conti degli allenatori : da Allegri a Spalletti - dove investono i tecnici italiani : Stipendi milionari e non solo. Gli allenatori italiani, come i calciatori, investono sul territorio, spesso quello d'origine. L'articolo I conti degli allenatori: da Allegri a Spalletti, dove investono i tecnici italiani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

gli allenatori che hanno vinto la Coppa del Mondo : Coppa del Mondo 2018: risultati e classifiche di tutti i gironi UEFA.com passa in rassegna i grandi allenatori che si sono aggiudicati il trofeo dalla prima edizione nel 1930. Tutti gli allenatore ...