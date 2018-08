E Genova? | Vergogna Scontro Di Maio-Boldrini

ilgiornale

(Di venerdì 24 agosto 2018) Unodurissimo. Scintille tra Laurae Luigi Didopo la "sfilata" buonista della sinistra al porto di Catania a bordo della Diciotti. L'ex presidente della Camera infatti ha visitato i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera che si trova ferma in porto da ormai quasi una settimana. Una "passerella" che è stata criticata proprio da Di: "Oggi che vadano a fare le sfilate sul porto di Catania quelli che hanno fatto diventare il tema dell"immigrazione un bubbone, mi sembra ridicolo. Quelle persone non dovrebbero fare la lezioncina a noi. Sono io che ho scoperto che Renzi è andato in Europa ad aprire i porti per ottenere in cambio i fondi per gli 80 euro. Fanno la passerella a Catania ma non si sono visti ai funerali di Stato ae mi riferisco a esponenti dell"opposizione", ha affermato il vicepremier ad Agorà Estate.Pronta la replica della ...