“È andata così” Tutta la verità | arriva solo adesso Manuela è stata uccisa con un colpo

caffeinamagazine

: ?? @OfficialAllegri: «L'unica parola che conosco è FARE. Bisogna pensare a ciò che c'è da fare, con intensità, passi… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «L'unica parola che conosco è FARE. Bisogna pensare a ciò che c'è da fare, con intensità, passi… - Gaia_esse : RT @juventusfc: ?? @OfficialAllegri: «L'unica parola che conosco è FARE. Bisogna pensare a ciò che c'è da fare, con intensità, passione e so… - sateIlitvs : RT @juventusfc: ?? @OfficialAllegri: «L'unica parola che conosco è FARE. Bisogna pensare a ciò che c'è da fare, con intensità, passione e so… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Iniziano a emergere nuovi dettagli sulla terribile morte diBailo, 35enne sindacalista UIL. Nella giornata odierna si è tenuta una conferenza stampa da parte degli inquirenti e del procuratore Tommaso Buonanno per far chiarezza su quanto raccolto fino a oggi. Per esempio, èconfermata, la presenza di Pasini al pronto soccorso la notte successiva a quella della morte di, alle 2 del mattino. La causa: una frattura al costato del 48enne. Le cause non sono state rese note. Come evidenziano gli inquirenti: “L’assassino si è allontanato tranquillamente dopo l’omicidio, senza dimostrare nessun turbamento, neanche dopo i fatti – hanno spiegato gli inquirenti – Ha fatto tutto con lucidità mentale in netta contraddizione con il racconto dell’incidente. Ha fatto inoltre credere che fosse in vita”. Il corpo della povera, come ricostruito dalle forze ...