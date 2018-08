Due bagni e una doccia col tubo per 150 persone | così si vive a bordo della Diciotti

Migranti : Due bagni chimici per 150 persone e una pompa per lavarsi (2) : (AdnKronos) - I Migranti, infatti, da giorni vivono sul ponte protetti dal caldo e dal freddo solo da grandi teli verdi. Consumano i pasti accovacciati a terra e come giaciglio dispongono esclusivamente di cartoni e coperte che utilizzano sia per isolarsi dal pavimento che per coprirsi dal freddo. "

Migranti : Due bagni chimici per 150 persone e una pompa per lavarsi : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Due bagni chimici riadattati con scarico diretto in mare e privi di lavandini per 150 persone, di cui 13 donne, con una pompa sul ponte come unica possibilità di acqua corrente per la pulizia personale. Sono le condizioni in cui vivono i Migranti da giorni a bordo dell

Penna Grossa : Due salvataggi nel giro di 20 minuti. I bagnini evitano la tragedia : BRINDISI - Prima un papà con la sua figlioletta. Poi un bagnante solitario. Due salvataggi a distanza di venti minuti l'uno dall'altro sono stati effettuati stamattina , giovedì 16 agosto, dai due ...

Ragazza di 13 anni trascinata da un’onda rischia di annegare : salvata da Due bagnini : Due bagnini hanno salvato la vita a una Ragazza di 13 anni che, trascinata da un'onda, non riusciva in nessun modo a tornare a riva. L'episodio è avvenuto all'Isola delle Femmine: la ragazzina è stata travolta da un'onda mentre stava in spiaggia con alcuni parenti. Ora è ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo.Continua a leggere

Due ragazzi salvati dai bagnini nel mare di Scoglitti : Due adolescenti sono stati salvati stamattina nel mare di Scoglitti. I due, nonostante il mare calmo, erano stati allontanati al largo dalla corrente.

In difficoltà nelle acque di Pane e Pomodoro - scattano i soccorsi con i cani-bagnino : salvi Due giovani : Un ragazzo si allontana dalla riva per seguire un pallone, perdendo totalmente le forze a furia di nuotare, fino a trovarsi in difficoltà. Un bambino di circa dieci anni comincia a bere acqua e ad ...

Clan Inzaghi a Formentera : bagni d'amore per i Due allenatori con le compagne : ognuno da qualche parte del mondo ha la sua... e se la fortuna te la fa incontrare... a quel punto nasce la magia... sognando un amore come il vostro #gaiaesimone noi vi auguriamo una vita di pura ...