Dredd La Legge Sono Io film stasera in tv 24 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: IRIS: (21:00) Dredd-La legge sono io (Film) #StaseraInTV 24/08/2018 #PrimaSerata #dredd-laleggesonoio @social_mediaset #IRIS - Stasera_in_TV : IRIS: (21:00) Dredd-La legge sono io (Film) #StaseraInTV 24/08/2018 #PrimaSerata #dredd-laleggesonoio @social_mediaset #IRIS - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'DREDD - LA LEGGE SONO IO' venerdì 23 agosto 2018) Segui su: La… - AndreaCordobao : RT @CineFumetti: Stasera in tv ancora due film tratti da fumetti: alle ore 21 su #Iris 'Dredd - La legge sono io' (1995) e su #SkyFamily 'T… -

(Di venerdì 24 agosto 2018)LaIo è ilin ondain tv venerdì 242018 in prima serata su Iris. La pellicola è diretta da Danny Cannon con protagonista Sylvester Stallone. Di seguito ecco scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVLaIoin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: JudgeGENERE: Fantascienza, Thriller ANNO: 1995 REGIA: Danny Cannon: Sylvester Stallone, Diane Lane, Armand Assante, Rob Schneider, Jürgen Prochnow, Max von Sydow, Joanna Miles, Joan Chen, Balthazar Getty DURATA: 96 MinutiLaIoin tv:Mega City Four il crimine è tenuto sotto controllo dai Giudici, una specie di poliziotti, giudici ed esecutori al tempo stesso.è il Giudice più esperto pronto a tutto per far rispettare laanche con modi brutali. Il ...