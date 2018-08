Dragon Quest XI | Echi di un' Era Perduta si mostra in 29 minuti di video gameplay

Il nuovo trailer di Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta si focalizza sull'eclettico cast dei personaggi : Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato un trailer inedito dedicato all'attesissimo Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta , presentando così il cast eclettico di personaggi che i giocatori incontreranno nel corso della loro avventura. Ogni personaggi o, disegnato con cura dall'artista Akira Toriyama, ha una personalità unica e una profonda storia alle spalle. A partire dal fidato complice Erik, passando per la giovane e coraggiosa maga Veronica, la ...

Dragon Quest XI si mostra con un nuovo Trailer : Square Enix Ltd ha pubblicato un Trailer inedito dell’attesissimo DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta, presentando così il cast eclettico di personaggi che i giocatori incontreranno nel corso della loro avventura. nuovo Trailer per DRAGON QUEST XI Ogni personaggio, disegnato con cura dall’artista Akira Toriyama, ha una personalità unica e una profonda storia alle spalle. A partire dal fidato complice ...

Dragon Quest 11 : arriva un nuovo gameplay su PS4 : Oggi in occasione di un Livestream dai quartieri Square Enix si Los Angeles, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age è tornato a mostrarsi al pubblico con un gameplay registrato su PlayStation 4 e giocato dall'Assistant Producer Hikari Kubota, e con il commento del creatore della serie Yuji Horii e del Game Director Takeshi Uchikawa, riporta Dualshockers.In Questo nuovo filmato abbiamo l'occasione di vedere una nuova boss fight contro una ...