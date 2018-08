Caso Diciotti - Dopo la 'protesta dell'arancino' si mobilita anche la Cgil : Prima ci hanno pensato i catanesi che si sono presentati al porto ognuno con un arancino in mano come segno di accoglienza verso i migranti bloccati sulla Diciotti , poi si è accordata anche la Cgil ...

Napoli - Dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

Protesta autodemolitori a Roma / Video - invasa via Cristoforo Colombo Dopo la respinta di Comune e Regione : Protesta autodemolitori a Roma, Video: invasa via Cristoforo Colombo dopo il muro alto trovato con i funzionari di Comune e Regione. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Lucca - statua bacio gay in chiesa : opera spostata Dopo protesta dei visitatori : Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Continua a leggere L'articolo Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori proviene da NewsGo.

