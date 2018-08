Disordini Liverpool | 2 anni e mezzo di carcere a tifoso della Roma

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) IlDaniele Sciusco è stato condannato aa duediper gli incidenti avvenuti vicino allo stadio di Anfield primasemifinale di Champions League del 24 aprile scorso. La notizia è riportata dai media locali. Stando a quanto riferito dal Daily Star, non vi è alcun collegamento diretto tra la condanna inflitta a Sciusco per ie il ferimento delirlandese Sean Cox in quel contesto. (AdnKronos)L'articolo, 2diCalcioWeb.