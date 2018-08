Diffonde immagini erotiche fidanzatina

Diffonde immagini erotiche della fidanzata 14enne in chat : denunciato - : Il giovane, minorenne, aveva condiviso su whatsapp con gli amici foto e video intimi della ragazza, alcuni poi diventati virali. Denunciati anche altri otto coetanei, tutti fra i 16 e i 17 anni

Diffonde immagini erotiche della fidanzata - denunciato : Ha condiviso su una chat di Whatsapp con gli amici immagini e filmati della fidanzatina 14enne, ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Il video è diventato virale in Lucchesia e ora il ragazzo, con 8 coetanei, tutti minori, è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Firenze, per divulgazione di pornografia minorile. Le indagini dei carabinieri sono partite a febbraio dopo alcune notizie ...