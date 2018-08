Diffonde immagini erotiche della fidanzata | denunciato

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ha condiviso su una chat di Whatsapp con gli amicie filmatifidanzatina 14enne, ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Il video è diventato virale in Lucchesia e ora il ragazzo, con 8 coetanei, tutti minori, è statoalla procura del tribunale dei minori di Firenze, per divulgazione di pornografia minorile. Le indagini dei carabinieri sono partite a febbraio dopo alcune notizie 'confidenziali' e hanno avuto un'accelerazione per la denunciamadre14enne.