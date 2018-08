Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Di Maio accusa Boldrini : "Fa sfilate sulla Diciotti". Lei gli risponde a tono : Luigi Di Maio e Laura Boldrini litigano sul caso della nave Diciotti. Il ministro del Lavoro, intervistato da Agorà estate, si è scagliato contro "esponenti dell'opposizione" che "fanno la passerella a Catania ma non si sono visti ai funerali di Stato a Genova". Di Maio ha citato direttamente l'ex presidente della Camera, e ha fatto riferimento all'assenza di esponenti dell'opposizione ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal terremoto ...

Diciotti - Fico risponde a Salvini : 21.41 Via Twitter arriva la risposta del presidente della Camera alle parole pronunciate nei suoi riguardi dal ministro dell'Interno, Salvini. "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori della Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai princìpi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo -scrive Fico- rinunciando allo stipendio da presidente".

Diciotti - Malta risponde a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni sulla redistribuzione» : Dopo il no dello governo italiano allo sbarco della nave Diciotti e le accuse di Salvini e Toninelli a Malta, l'accoglienza dei migranti torna ad essere motivo di scontro con La Valletta. «Le autorità ...

Nave Diciotti - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...