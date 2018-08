Diciotti | «Sciopero della fame dei migranti rimasti a bordo»

Diciotti - i migranti in sciopero della fame : sospese visite a bordo : I migranti a bordo della nave Diciotti , ancorata nel porto di Catania ma dalla quale sono sbarcati solo i minori, hanno iniziato lo sciopero della fame . LEGGI ANCHE Nave Diciotti , il governo sfida la ...

Diciotti - migranti in sciopero della fame. Salvini a Ue : basta parole | : Situazione in stallo a Catania, dove la nave è ormeggiata dal 20 agosto. Tra le 150 persone a bordo cresce la tensione. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura ...