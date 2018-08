Diciotti | Salvini | ' Verifiche sulla nave per trovare profughi veri'

Salvini : 'Dalla Diciotti non sbarca nessuno. Pagheremo di meno l'Ue' : Roma, 24 ago., askanews, - 'Per quello che mi riguarda non sbarca nessuno. Dopo 700 mila arrivi penso che l'Italia abbia già dato'. Il ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio Matteo ...

Nave Diciotti - Salvini e Di Maio : "Taglieremo finanziamenti a Ue" : Governo italiano furioso dopo il nulla di fatto a Bruxelles sui ricollocamenti. Conte all'Europa: "Ne trarremo le conseguenze". La replica della Commissione ai vicepremier: "Italia rischia pesanti ...

Diciotti - NESSUN ACCORDO A BRUXELLES : SALVINI "NON SBARCA NESSUNO"/ Ultime notizie - Di Maio "stop fondi Ue" : DICIOTTI, in corso riunione Sherpa: situazione sbloccata? Ultime notizie, 154 migranti in attesa a Catania. Intanto SALVINI e Di Maio ribadiscono la linea dell'Italia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:53:00 GMT)

Durissimo scontro Italia-Ue sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...

Diciotti - Bruxelles non trova l'intesa. Di Maio : «Stop ai fondi Ue». Salvini : «Non sbarca nessuno» : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...

Diciotti - il Pm va al Viminale : ascolterà funzionari. Salvini : interroghi me : Catania, 24 ago., askanews, - Domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

Nave Diciotti : duro post di Miccihè contro Salvini : Il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla vicenda della Nave Diciotti non usa mezzi termini nei confronti del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il forzista siciliano utilizza parole forti attraverso un post pubblicato sul suo canale social. Il contenuto è un contenitore di insulti nei confronti del vice premier. Nave Diciotti, Miccichè al vice Premier: “Non sei razzista, sei solo ...

Salvini non cede : "Dalla Diciotti non sbarca nessuno" : "Non sbarca nessuno. Abbiamo già dato". Matteo Salvini non cede di un millimetro, e ai microfoni di RadioRai conferma la linea dura del governo sul caso Diciotti. "Diciamo che 700 mila immigrati giunti via mare grazie a incapacità o complicità dei governi precedenti sono sufficienti, quindi penso che gli italiani si aspettino buon senso e rigore - ha spiegato il vicepremier, che ha dato anche ulteriore sostanza all'ipotesi ...

Diciotti - l'indiscrezione : "I pm a Roma per interrogare Salvini". Ma viene smentita : Un interrogatorio dei pm di Agrigento a Matteo Salvini. Così oggi il Guardian ricostruiva le mosse della procura siciliana sul caso della nave Diciotti, dove è stato aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona.Il quotidiano britannico Guardian scrive che "i magistrati si recano a Roma per interrogare il ministro degli Interni sulla detenzione illegale della migranti a bordo". Ma sia dal Viminale che dalla procura hanno smentito ...

Diciotti - da Ue nessuna soluzione : da M5s primi distinguo contro la linea Salvini : Dopo che lo scontro con Fico lo ha costretto a sbarcare i minori, il ministro dell'Interno non ha consentito a far scendere...

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Salvini denunciato per istigazione razziale : Giuseppe Bellachioma scrive su Fb: "Veniamo a prendervi sotto casa" . La replica dell'Anm: "Un fatto senza precedenti"

Diciotti - Salvini - la polemica non si placa : Bellachioma attacca i giudici : Salvini resta al centro delle polemiche. Assediato per il caso della nave Diciotti, il titolare del Viminale non cede di un millimetro e intanto i suoi fanno quadrato. Dopo lo sbarco dei minori che sembrava aver aperto un varco nella rigidità del Viminale, la situazione invece resta in fase di stallo. Bellachioma: 'Non toccate Salvini' Che il binomio Salvini - Facebook non sia sempre rose e fiori è stato confermato ieri. Ad accendere la miccia ...