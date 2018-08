Diciotti | Salvini | Ostaggi sono gli italiani Parlerò con Orbán

Boldrini sulla nave Diciotti : "Salvini è forte solo con i deboli" : L'ex Presidente della Camera e oggi parlamentare di Liberi e Uguali Laura Boldrini oggi è stata sulla nave Diciotti che è ancora ferma a Catania, carica di migranti, dopo che solo i minorenni hanno avuto l'ok per sbarcare, ieri sera. Intervistata da Rainews 24 Laura Boldrini ha raccontato che cosa ha visto sulla nave della Guardia Costiera.:"Ho visto un comandante e un equipaggio straordinari che stanno lavorando con professionalità e ...

Diciotti - Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Durissime e clamorose parole del presidente dell'Ars e commissario siciliano di Forza Italia, che su Facebook insulta il leader leghista. Ora l'alleanza tra Lega e Forza Italia traballa pericolosamente

Salvini : Diciotti? Aspettiamo l'aereo : 8.52 La soluzione per lo stallo della nave della Guardia costiera Diciotti, ferma nel porto di Catania con 150 migranti a bordo? Al Corsera il ministro dell'Interno Salvini conferma: "Se ne esce con un bell'aereo che arriva da una delle capitali europee all'aeroporto di Catania". "L'Europa deve sapere - afferma il ministro - che il governo italiano è irritato. Basta con parole tante e risultati pochi. L'Ue si era impegnata a prendere 35mila ...

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini : modificare i trattati - : Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull'imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura ...

"Governo compatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad Affaritaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un'immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it...

Diciotti - Salvini : portino via i migranti in una capitale europpea : Roma, 24 ago., askanews, - La soluzione per lo stallo della nave della Guardia costiera Diciotti, ferma nel porto di Catania con 150 migranti a bordo? Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...

Diciotti - ipotesi complotto - Salvini : 'Cosa faceva la Guardia Costiera in acque maltesi?' : Il caso della nave della Guardia Costiera Diciotti è assurta all'onore delle cronache dopo che ha recuperato in mezzo al Mar Mediterraneo circa 177 migranti in acque maltesi. E' proprio la posizione in cui è avvenuto il salvataggio che ha fatto insospettire qualcuno, che sta gia' parlando di complotto interno contro il Viminale, tanto che anche Salvini, durante l'ultima diretta Facebook, ha esclamato: Cosa ci faceva una nave della Guardia ...

Diciotti - Di Maio in soccorso a Salvini : «Bruxelles decida o stop ai contributi» : Il comandante del pattugliatore: «Quando eravamo al limite delle acque territoriali ho chiesto al mio comando: Non è che mi mettono i braccialetti d’argento ai polsi quando sbarchiamo?»

Diciotti : Salvini minaccia le dimissioni - Conte : 'Italia abbandonata' : Dopo lo scontro di circa un mese fa a Taranto riguardante il caso dei braccianti, il caso della nave Diciotti sta aprendo a una crisi istituzionale. Salvini non molla e non vuole far sbarcare i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera, Se vuole intervenire il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio lo facciano ha dichiarato il vicepremier. Secondo il quotidiano La Repubblica Salvini, dopo aver subito il pressing di ...

Fico-Salvini : è sfida sui migranti della Diciotti - intanto scendono i minori : 2 Roberto Fico interviene a gamba tesa nella sempre più delicata vicenda dell'unita' Diciotti della Guardia Costiera, a cui viene negato lo sbarco [VIDEO] del suo carico di migranti: in un braccio di ferro che finora ha visto coinvolti Salvini, ministro degli Interni, e Toninelli, competente su porti e Guardia Costiera, è subentrato nel pomeriggio di ieri la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che gia' in passato si era ...