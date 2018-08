Diciotti | Salvini | Obiettivo è il No way australiano

Diciotti - Travaglio : "Oscurato dai 5s Salvini vuole riprendersi la scena" : Il caso della Diciotti fa uscire allo scoperto Marco Travaglio , da molti considerato un supporter neanche tanto occulto del m5s, e chiamato in causa proprio per la sua "vicinanza" ai pentastellati Segui su affaritaliani.it

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue : basta parole : Diciotti , migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue : basta parole Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull’imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura Italia. Salvini a Bruxelles: “ basta con parole tante e risultati ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere