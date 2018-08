Diciotti | Salvini denunciato per istigazione razziale

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Salvini - la polemica non si placa : Bellachioma attacca i giudici : Salvini resta al centro delle polemiche. Assediato per il caso della nave Diciotti, il titolare del Viminale non cede di un millimetro e intanto i suoi fanno quadrato. Dopo lo sbarco dei minori che sembrava aver aperto un varco nella rigidità del Viminale, la situazione invece resta in fase di stallo. Bellachioma: 'Non toccate Salvini' Che il binomio Salvini - Facebook non sia sempre rose e fiori è stato confermato ieri. Ad accendere la miccia ...

Nave Diciotti - nessun accordo a Bruxelles Salvini : vedrò Orban per cambiare regole : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»

Diciotti e Salvini - un deputato leghista minaccia i pm e il ministro rincara la dose : "Venite a prendermi" Anm : "Gravità inaudita - non ci condizionerete" : Giuseppe Bellachioma scrive su Fb: "Veniamo a prendervi sotto casa" . La replica: "Un fatto senza precedenti"

Diciotti : Salvini : sciopero della fame? Milioni di italiani soffrono tutti giorni : Dura reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla notizia che i migranti bloccati in porto a Catania hanno iniziato lo sciopero della fame. "Immigrati della Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 Milioni di persone in povertà assoluta (1,2 Milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio dei buonisti, giornalisti e compagni vari. Prima gli ...

Diciotti - Salvini : arrestarmi?Li aspetto : 14.54 "Per me vengono prima gli italiani, poi gli altri. Qualche giudice vuole arrestarmi per questo? Nessun problema, lo aspetto". Così il ministro dell'Interno Salvini torna sul caso dei migranti a bordo della nave Diciotti e l'apertura di un fascicolo da parte della procura di Agrigento. Intanto, a Treviso, un gruppo di cittadini ha presentato una denuncia in procura nei confronti di Salvini per istigazione all'odio razziale (legge ...

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Diciotti - ci stiamo coprendo di ridicolo e vergogna. E lo stiamo facendo per soddisfare Salvini : La vicenda della nave Diciotti ci sta coprendo di ridicolo e di vergogna di fronte al mondo. Si tratta infatti di una nave militare italiana cui è impedito l’approdo nei nostri porti perché a bordo vi si trovavano, in condizioni di salute purtroppo estreme, 150 migranti e richiedenti asilo (per lo più di origine eritrea) a cui devono aggiungersi i 27 minori fortunatamente fatti scendere per ordine della magistratura. Il tutto, com’è noto, per ...

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Diciotti - sciopero della fame dei migranti rimasti a bordo. Salvini : «I poveri italiani lo fanno tutti i giorni» : Cresce la tensione a bordo della Diciotti: i migranti hanno iniziato venerdì uno sciopero della fame. Lo conferma con un tweet anche il senatore Pd, Davide Faraone, in «contatto costante» con la ...

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

