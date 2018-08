Diciotti | procuratore capo di Agrigento Patronaggio sentirà funzionari ministero

ilfattoquotidiano

: Il procuratore Patronaggio dice che l’appuntato che lo accompagnava sulla #Diciotti si è detto sconvolto: Dal vivo… - civati : Il procuratore Patronaggio dice che l’appuntato che lo accompagnava sulla #Diciotti si è detto sconvolto: Dal vivo… - Corriere : Il procuratore di Agrigento: Sulla Diciotti tanti malati di scabbia. Realtà devastante - davidefaraone : Toninelli ieri dalla Costa Azzurra diceva riferendosi ai 177 migranti sulla #Diciotti “stanno benissimo”. Il procu… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) IldiLuigisarà a Roma, domani, per sentire alcunideldell’Interno nell’ambito dell’inchiesta sul trattenimento di 150 migranti a bordo di navedella Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Dal pattugliatore d’altura sono scesi soltano i minori non accompagnati – ragazzi eritrei tra i 14 e i 16 anni e di una bambina -dopo che il ministro Matteo Salvini aveva dato il via libera allo sbarco, dopo le sollecitazioni di tanti – cittadini, associazioni – ed anche della Procura die di quella dei minori di Catania. Alla notizia dell’apertura del fascicolo il responsabile del Viminale – che insiste sul fatto che si tratta di migranti illegali – aveva risposto: “Mi denunciano? Facciano pure!”. L’inchiesta è a carico di ignoti, ma qualora fossero individuate ...