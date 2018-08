Diciotti | Pd | “Conte riferisca in Aula Sulla nave donne vittime di violenza e 120

ilfattoquotidiano

: Diciotti, telefonata Mattarella-Conte: “Sbarcano tutti”. Salvini: non con il mio consenso - LaStampa : Diciotti, telefonata Mattarella-Conte: “Sbarcano tutti”. Salvini: non con il mio consenso - maumartina : La situazione della #Diciotti è sempre più insostenibile. Conte riferisca subito in Parlamento - fattoquotidiano : #DICIOTTI Ue: ‘No ricollocamenti. Verso Italia basso flusso’. Conte: ‘Bruxelles ipocrita. Trarremo conseguenze’ LE… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire insui fatti della. Mentre ancora si cerca una soluzione per labloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuanole visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e drammatica”, ha dichiarato il segretario. “Stiamo assistendo all’incapacità dell’esecutivo di gestire una situazione contenuta, violando il diritto e le leggi e isolandosi sempre di più dal resto d’Europa. Sta tenendo in ostaggio 177 persone inermi per la sua follia propagandistica. Questo fatto è di una gravità inaudita e di questo il presidente Conte deve immediatamente rispondere”. Martina parla di 177 perché considera il ...