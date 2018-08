Diciotti | Pd all' attacco Martina | ' Conte gestisca la situazione | se è capace | o vada a

Alessandro Sallusti zittisce Laura Boldrini : 'La verità sulle donne della Diciotti' : Nessuna emergenza. 'Le donne a bordo della Diciotti non sono né più tranquille né meno tranquille di tante donne italiane'. Questo dichiara Alessandro Sallusti zittendo Laura Boldrini. L'ex presidente ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

Diciotti - ministro Moavero : “Pagare i contributi all’Europa è un dovere legale dei membri dell’Ue” : “Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier ...

Lo stallo sulla Diciotti e le passerelle ad Amatrice. Di cosa parlare stasera a cena : A Catania ancora non si sblocca nulla. Mentre il ministro Salvini intavola trattative europee senza controparti e il suo collega Di Maio avvia una specie di uscita dall'Unione Europea. Per cui tra poco cominceranno i respingimenti di italiani da parte di altri europei. La situazione a bordo e la

Fumata nera al vertice Ue. Dalla Diciotti non sbarca nessuno : Una Fumata nera annunciata è il risultato del vertice degli 'sherpa' - ovvero di funzionari diplomatici e non di figure di governo - di 12 stati Ue conclusosi intorno alle 17 a Bruxelles per discutere una possibile ripartizione dei 177 migranti caricati in acque maltesi dalla nave della Guardia Costiera Diciotti?. La riunione, che fonti europee avevano già avvertito che non sarebbe stata risolutiva, era del resto ...

Fallito vertice tecnico a Bruxelles. Il Viminale : dalla Diciotti non sbarca nessuno : Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati - Nessuna apertura dall'Europa sui migranti e il Viminale ribadisce la linea dura: dalla ...

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - la Ue all'Italia : con le minacce non si va da nessuna parte : Diciotti, la Ue all'Italia: con le minacce non si va da nessuna parte "Versare i contributi è obbligo di legge" dice la Ue rispondendo a Di Maio, che evoca il taglio di 20 miliardi. Per qualche ora i 150 migranti ormeggiati al porto di Catania dal 20 agosto fanno lo sciopero della fame. Salvini: "Anche gli italiani ...

Diciotti - la Ue all'Italia : le minacce non portano da nessuna parte : La Commissione europea risponde alle minacce del governo italiano di sospendere i finanziamenti all'Unione se Bruxelles non aiuterà Roma a risolvere il caso della nave Diciotti, da giorni...

Malnutriti e picchiati - le storie dei minori sbarcati dalla Diciotti - : Tra i giovani che sono stati fatti scendere dalla nave il 22 agosto , c'è chi è in viaggio anche da 3 anni. Hanno subito vessazioni e continue richieste di denaro. Il più piccolo ha 14 anni, il più ...