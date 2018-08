Diciotti | nessun accordo con Ue Viminale | «Non sbarca nessuno» Conte | «Italia trarrà

Fumata nera al vertice Ue. Dalla Diciotti non sbarca nessuno : Una Fumata nera annunciata è il risultato del vertice degli 'sherpa' - ovvero di funzionari diplomatici e non di figure di governo - di 12 stati Ue conclusosi intorno alle 17 a Bruxelles per discutere ...

Fumata nera al vertice Ue. Dalla Diciotti non sbarca nessuno : Una Fumata nera annunciata è il risultato del vertice degli 'sherpa' - ovvero di funzionari diplomatici e non di figure di governo - di 12 stati Ue conclusosi intorno alle 17 a Bruxelles per discutere una possibile ripartizione dei 177 migranti caricati in acque maltesi dalla nave della Guardia Costiera Diciotti?. La riunione, che fonti europee avevano già avvertito che non sarebbe stata risolutiva, era del resto ...

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane