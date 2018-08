Diciotti | migranti in sciopero della fame Salvini a Ue | basta parole

Diciotti - «Sciopero della fame dei migranti rimasti a bordo» : «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere ...

Diciotti - «Sciopero della fame dei migranti rimasti a bordo» Chi ha più diritto degli eritrei? : La protesta dei 150 profughi, da cinque giorni al porto di Catania in attesa di sbarcare

'I migranti a bordo della Diciotti stanno bene - non c'è nessuna emergenza' - parla il capitano Kothmeir : ... una delle ipotesi paventate per un eventuale indagine a carico della Stato, qui il capitano Kothmeir afferma: "Abbiamo spiegato loro che la loro vicenda è lenta anche a una situazione politica di ...

Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti : sono arrivati a bordo di piccole imbarcazioni o velieri, sulle coste pugliesi o calabresi, senza che diventasse un caso The post Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti appeared first on Il Post.

Migranti - il comandante della nave Diciotti : non c'è emergenza sanitaria : "Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant'è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria". Lo afferma il comandante della nave Diciotti , Massimo Kothmeir, precisando che "...

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue : basta parole : Diciotti, migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue: basta parole Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull’imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura Italia. Salvini a Bruxelles: “basta con parole tante e risultati ...

Diciotti - quarto giorno a Catania per i 150 migranti rimasti a bordo. Oggi il vertice Ue - Moavero : “Ci aspettiamo di più” : La nave Diciotti è ormeggiata da quattro giorni nel porto di Catania. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo restano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa: 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Il Viminale per loro continua a negare l’autorizzazione allo ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere

Nave Diciotti - non si sblocca ancora la situazione dei migranti : Catania, 24 ago., askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, da lunedì sera ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti. La speranza di oggi è che dal vertice ...