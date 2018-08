Diciotti Matteo Salvini agli europei | devono prendersi 23 mila migranti

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini , ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti . Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Matteo Salvini - la risata in faccia a Saviano dopo il delirio sulla Diciotti : 'Vi era mancato? A me no' : Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere'.